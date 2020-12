PREDSTAVA U RALJAMA ŽIVOTA ADUT BDP ZA NOVU SEZONU: Evo ko igra ulogu Bate Živojinovića i čuvenu Šteficu Cvek!

Beogradsko dramsko pozorište za narednu godinu sprema čak deset premijera, a najviše će se čekati naslov "U raljama života", u adaptaciji romana Dubravke Ugrešić i dramatizaciji Biljane Srbljanović.

Čuveni film Rajka Grlića nakon gotovo 40 godina od premijera oživeće u pozorištu reditelj Andrej Nosov na jesen 2021, odnosno 9. oktobra, kada će se sa scene ponovo čuti čuvena replika: "Sad ću da te ka*am". Lik Trokrilnog sjajno je odigrao Velimir Bata Živojinović, a sada će Marko Gvero, dok Šteficu Cvek, najpoznatiju ulogu Vitomire Lončar, igra Iva Ilinčić. U podeli su Vanja Nenadić, Vesna Čipčić, Milica Zarić, Aleksandar Vučković i Miloš Perović.

- Jako sam uzbuđena što sam deo kolektiva BDP. Ponosna sam kako smo svi mi uspeli da se snađemo u ovoj situaciji sa virusom i da damo svoj maksimum. Srećna sam što dobila glavnu ulogu u predstavi "U raljama života". Mislim da prvi put u karijeri igram ovako nešto - izjavila je Iva na konferenciji za medije.

Direktor BDP Jug Radivojević za Kurir naglašava da će novu predstavu raditi zajedno sa Beo artom, s kojim već imaju veliki hit "Crna kutija".

- BDP nastavlja samo tu liniju da na scenu postavlja kultne filmove i velike roman. "U raljama života" spaja oba. Reč je o komediji koja nam je svima potrebna u vremenu koje nas čeka. Marko Gvero igra Trokrilnog, a Šteficu naša mlada glumica Iva, a Vesna Čipčić će biti tetka iz Bosanske Krupe - kaže Radivojević.

Godinu premijera će otvoriti u februaru "Baal" u režiji Dijega de Brea sa Milošem Bikovićem, a zatim slede "Kišne kapi na vrelom kamenju" Juga Đorđevića, "Dan kada ja nije više bilo ja" Tare Manić, "Tiho teče Misisipi" adaptacija romana Vladimira Tabaševića u režiji Ivice Buljana, "Cement Beograd" Sebastijana Horvata, "Divlje meso" Jagoša Markovića s Brankom Katić i Lanetom Gutovićem, "Demokratija" Veljka Mićunovića, "Zelena čoja Montenegra" Nikite Milivojevića i "Dnevna soba" Ercana Montaga.

Antologijski dijalog: Takvi smo mi Srbi

Bata: Gde ti je tetka?

Štefica: U Bosanskoj Krupi!

Bata: Odlično. Ne volim da mi se tetke muvaju ovde po stanu dok radim. Studiraš?

Štefica: Ne!

Bata: Odlično. Ne volim devojke koje studiraju. Ka*aću te, izistinski, bez foliranja, ka*aću te dva sata u cugu, ma kakvi, ka*aću te celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe, važi?

Štefica: Dobro.

Bata: Znači, nema frke. Imaš cigaru? Tako, a sad ću da te ka*am. Skidaj se.

Štefica: Ne.

Bata: Dođi. Da se nisi možda ukenjala? A? Pa ti treba da znaš da ja nisam nikakav siledžija. Ja poznajem žensku dušu. Ima samo da vičeš: "To, to, to", da padneš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.