DRUGARICE IZ SLAGALICE ZA NOVOGODIŠNJI KURIR! Kristina: Smeta mi što stalno žuriš Marija: Previše si realna, da ne kažem gruba!

Kristina Radenković i Marija Veljković su kroz posao izgradile i blizak prijateljski odnos. Voditeljke "Slagalice", najgledanijeg kviza na našim prostorima, otkrivaju sve o međusobnom odnosu, po čemu će pamtiti ovu godinu i šta su poželele od Deda Mraza za 2021. godinu.

Pored toga što godinama vodite "Slagalicu", na Jutjubu imate i kanal. Da li vam smeta ili imponuje kad vas pojedinci nazivaju blogerkama?

Kristina: Pored "TV Slagalice" radimo i na drugim televizijskim projektima, što ispred, što iza kamere, ali svakako je "Slagalica" kao najdugovečniji i najgledaniji kviz na ovim prostorima svakom voditelju donela prepoznatljivost. Što se tiče etikete "blogerka", mogu da me zovu kako god žele, mada blog nemamo, i ne bih se uopšte bunila da na tom polju budemo uspešne kao svetski poznati blogeri.

Marija: Ne smeta. Bloger ili influenser je u svetu priznato zanimanje i težak posao. I daleko od toga da ljudi koji se time bave ne rade ništa, kako neki misle. Ipak, mi nismo blogerke, iako u tome nema ničeg uvredljivog, baš zato što imamo svoja primarna zanimanja. Kanal smo osmislile kao podršku mamama, ali je kanal i mesto gde mi možemo da pokažemo ko smo.

foto: Zorana Jevtić

Da li dajete savete jedna drugoj o vaspitavanju dece?

Kristina: Više su to konsultacije ili traženje potvrde za neke dobre ili loše odluke, ali ne mešamo se mnogo jedna drugoj u vaspitanje jer delimo mišljenje da svaka majka najbolje zna šta je dobro za njeno dete. Mnogo toga mi ne smeta, ali to me i ne pitate, zanimljivije vam je da kažem da mi smeta što stalno žuri.

Marija: Dajemo, ukoliko ona druga traži. Koncepcija našeg kanala je da svaka mama zna najbolje i ima intuiciju za odgajanje svog deteta i ne postoji pogrešan način kada je roditeljstvo u pitanju. Kris obožavam, kod nje volim što je realna, ali ne volim što je ponekad previše realna, ako je to uopšte moguće, da ne kažem malo gruba. Ali što bi rekli naši pratioci: "Svakom je potrebna jedna Kristina!"

foto: Zorana Jevtić

Da li gledate kviz kad ga ona druga vodi?

Marija: Moram priznati da sam grozan prijatelj kad je reč o gledanju emisija. Videla sam trejlere i izgledaju divno, a dok dođe do kviza, ja obično zaspim u ovoj sezoni.

Kristina: Gledam, naravno, ne samo Marijinu emisiju nego i projekte drugih kolega. Zanima me uvek kako izgleda svaka nova emisija, svetlo, scenografija, scenario. Ne ukazujemo mi jedni drugima na greške, jer tu smo da se podržavamo i poželimo sreću u novim projektima. Već smo svi dovoljno televizijski zreli da sami znamo da li smo u nečemu pogrešili.

Šta kažu piplmetri, čija je emisija gledanija?

Kristina: "Slagalica" je uvek najgledanija.

Marija: Ne znam i, verujte, ne opterećujem se time. Verovatno jer nisam takmičarski tip.

foto: Zorana Jevtić

Po čemu ćete pamtiti 2020. godinu?

Kristina: Generalno gledano, loša je bila, svi smo bili pod presijom, zatvoreni u nevidljivim stegama preispitujući se šta ćemo i kako ćemo. A s moje strane gledišta, ovo je bila jedna divna godina, u kojoj je moja devojčica stasala u pravu princezu, beba izrasla u dečaka, koji je rano prohodao, i godina u kojoj smo nas četvoro proveli dva meseca nerazdvojni. Tako da 2020. i nije bila baš toliko loša.

Marija: Poslovno, ova godina je bila zaista divna. Ružna strana je, kao i većini nas, taj gubitak bezbrižnosti, kao i moja anksioznost. Opet lepa stvar u ovoj godini jeste to što sam više bila sa svojom decom.

foto: Zorana Jevtić

U svojim domovima Doček s porodicom S kim ćete provesti najluđu noć? Kristina: Sa porodicom uz novogodišnji program RTS, na kom smo vredno radili. Marija: Sa onima koji su mi sve na svetu, kako treba i da bude.

Kurir/Aleksandar Panić, foto: Zorana Jevtić

