GLUMAC JE DŽENI IZ ŠPANIJE UPOZNAO KADA JE IMALA 15 GODINA, A ONDA JU JE DOVEO U SRBIJU! Sad su progovorili o SVADBI, evo šta kažu

Glumac Uroš Jovčić nedavno je zaprosio svoju devojku Dženifer Martin, koju je upoznao kada je imao 21 godinu, a ona svega 15.

Par se upoznao na snimanju prve scene filma "Montevideo, bog te video”, sada žive u Srbiji i planiraju venčanje.

“Realno, da nam krene bolje, jer je u najmanju ruku godina bila jako čudna. Naravno moramo se obratiti kako se kaže “slonu u sobi” – Covid, to je problem sveta i to ne ovih dana nego ove godine. Malo smo se možda i navikli na sve to, što nije “kul”, hoćemo što pre da se odviknemo, hoćemo zagrljaje, poljupce, da se družimo, da radimo ono što volimo i da se svet vrati u normalu. Kakva je godina bila kilava i nikakva, mislio sam na ništa će da izađe, ali eto kad ste u nekom problemu uvek se treba vratiti ljubavi”, rekao je Uroš i nastavio:

“Ljubav je nešto što nas sve pokreće i drži zajedno, tako da i nije bilo čudno da li ćemo se Dženi i ja uzeti ili veriti, Bože zdravlja dugo smo zajedno, a i pre veridbe su nas neke novine već verile i oženile pre nego što sam joj i postavio pitanje, tako da sam u suštini ja samo čekao pravi trenutak i rekao sam joj “Vidi Dženi glupo je da ne kažu ovi ljudi da nešto lažemo, da te ipak ja zaprosim”, ispričao je Uroš, a Dže, ni se nadovezala kako jeste bila iznenađena:

“Bilo mi je iznenađenjeja nisam očekivala ništa i bila sam toliko srećna videlo se na slici na Instagramu kako sam izgledala, plakala sam bukvalno od tada pa naredna dva sata, od sreće naravno…”, rekla je iskreno Dženi.

“To su prosto neke stvari u životu čoveka kada dođe na prekretnicu da li ćeš da odrasteš ili ćeš još da budeš dete, hoćeš da se glupiraš ili ćeš da budeš ozbiljan i u suštini nisam ja više ni toliko mlad i nekako smo zajedno ne mogu da kažem doneli odluku, ali prosto se znalo. To je bio taj jedan korak koji sam ja morao da uradim, tradicionalno muškarac treba da pita”, ispričao je glumac, a mi smo morali da ih pitamo da li bi se Uroš iznenadio da je Dženi možda njega zaprosila?

“Pa i ne bi me iznenadilo, Dženi je takva, ratoborna je, jaka i gura do kraja to šta hoće”, odgovorio je Uroš ali Dženi ipak kaže da ne bi:

“Nikad ja ne bih napravila taj korak, morao je on”, rekla je kroz osmeh glumica, a Uroš je ipak dodao da ovo nije Španija, ovo je Balkan, a kad će samo venčanje tu već nisu sigurni:

“Bitno je da sam ja stavio felnicu na prst, ostalo je sve manje bitno. Videćemo, uopšte ne žurimo, nismo ne nešto preterano ni bavili planovima, nija ne želim da baksuziram , ko zna šta će sve biti sledeće godine, mi se volimo pa se volimo, zajedno živimo i ako gledamo realno dosta se manje radilo ove godine, samo da ovo što pre sve prođe pa ćemo lako.”

