VOLEO BIH DA IGRAM U LJUBAVNOM FILMU! Vuk Kostić osvojio je publiku KRIMI scenama, a sada priznao da priželjkuje ROMANTIKU!

Glumac Vuk Kostić osvojio je publiku ulogom inspekotra Aleksandra Jakovljevića u seriji "Ubice mog oca", a sada je priznao da priželjkuje potpuno suprotnu ulogu od te.

- Da, da. Voleo bih da radim neku komediju, romantičnu komediju, neki filmić o dvoje mladih. Voleo bih još koju godinicu da igram junaka u ljubavnom filmu, a ne tatu nekog zaljubljenog klinca. Voleo bih da igram u projektu koji bi bio nežna priča o dvoje ljudi koji se vole, gde nema krvi, droge, čupanja za kosu, policije, rata, ubistava, masakriranja - rekao je glumac.

foto: Sonja Spasić

Na pitanje kakva ga iskustva vas vežu za rad na seriji "Ubice mog oca", on je odgovorio:

- To je prvi projekat koji je u svakom smislu zaista pomerio granice u našem serijskom programu. "Ubice" su pokrenule jednu novu eru televizijskog, serijskog programa. U tom projektu bavimo se traganjem za pravdom, dobrom koje mora da pobeđuje, svim onim "malima" koji pobeđuju "velike", i to mislim da želi naš gledac, zato se i poistovećuje sa junakom koji se bori kao lav da bi saznao istinu. Jer je čoveku u stvarnom životu dosta nepravde, i taj mali čovek želi da bude zaštićen od policije. Serija ima snažne poruke - da će prava ljubav uvek pobediti, da su moć i pare ništa, a da su čast, odvažnost i obraz najveće vrline. To su neke stvari u koje čovek želi da veruje i, na kraju krajeva, treba da veruje.

Kostić se potom osvrnuo i na prirodu gde provodi dosta vremena.

- Da, odrastao sam na jedrilici moga Pljake, veoma sam vezan za barke i jedrilice, gledam da provedem više meseci na brodu. Po planini volim da jašem, a kad nisam u mogućnosti da otputujem, idem kod mog druga Radeta u "Vivađo" na beogradsi hipodrom.

