NIKAD NISAM NAŠLA DUKAT U ČESNICI, MOJ BRAT JE UVEK POBEDNIK: Jelena Gavrilović za Kurir o porodici, Božiću i teškoj godini za nas

Božić je vreme deljenja radosti i ljubavi, ali i praštanja, a u domu glumice Jelene Gavrilović atmosfera najsrećnijeg hrišćanskog praznika traje tokom cele godine.

Za jednu od najlepših žena u Srbiji Nova godina i Božić, kako otkriva za Kurir, jesu i vreme za predah pred nove izazove i ponovno okupljanje cele porodice.

- Prošla godina je delovala kao da će biti baš ona koja obećava. Međutim, dosta stvari koje smo započeli pokrenule su se i onda je sve stalo. Korona nam je baš lupila šamar, a ja osećam kao da sam još uvek crvena. Mislim da nam je ovo neka vrsta opomene, da ne možemo mi uvek u životu da kontrolišemo sve, da postoji jedna velika sila koja se zove priroda. Nekada moramo da se zaustavimo i malo da oslušnemo sebe, druge ljude i šta je to što nama zapravo prija - zapaža glumica.

Jelena priznaje da je privatno imala tešku godinu.

- Za Božić će cela moja porodica biti ponovo na okupu. Moram nešto da vam priznam, imam težak period iza sebe. Mama je bila teško bolesna. Drago mi je da nekako u tim situacijama, kada je ljudima najviše potrebna ta toplina doma - da se nekako ona ipak održi. To je uvek tako i kada se u domu iznosi slavski kolač ili kada je Božić - porodica je neprocenjiva - iskrena je Gavrilovićeva.

Jelena otkriva da dosad nikad nije imala sreće da izvuče dukat iz česnice.

- Moj brat je tu izlazio kao pobednik. On uvek sve pronađe, a ja nikada nisam našla dukat. Zadovoljna sam da za Badnje veče i na Božić prosto budem uz svoju porodicu. Kod nas u kući je trpeza uvek bogata. Sprema se nekoliko dana, jer smo mi megalomani. Kod nas je sve to naširoko, naveliko, jer se nikada ne zna ko će da svrati. Negde sam srećna što je tako, jer se uvek nešto deli, što je dobro - zaključuje glumica.

Korona će ostaviti posledice

Jelena je novogodišnju noć provela u društvu partnera, a u ponoć poželela je samo jedno - da svi budemo zdravi.

- Nekako zvuči kao kliše, ali sa osvrtom na ovu situaciju - novac ti ne znači ništa kada ne možeš da kupiš zdravlje, prijatelje ne možeš da kupiš, iako se nekad i to dešava. Ali svakako treba sačuvati sebe i biti zdrav u svakom smislu. Mislim da su ljudi dosta živeli na ivici egzistencije i moramo biti svesni da to što nekada ljudima deluje nešto kao glamur zapravo nije tako. Korona će ostaviti velike posledice po naše društvo i mislim da je to globalna situacija - zapaža umetnica.