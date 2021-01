SLOBODA MIĆALOVIĆ POBEGLA IZ BEOGRADA ZA PRAZNIKE: Glumica uživa u Čortanovcima, okružena prirodom! NE KRIJE KOLIKO JOJ JE LEPO!

Glumica Sloboda Mićalović otišla je iz Beograda, rešila je da Božićne prazike provede u Čortanovcima, gde ona i njen suprug Vojin Ćetković imaju vikendicu.

Glumica je iskoristila priliku pa je snimila sa prozora deo seoske idile ispred kuće, pa podlila sa svojim pratiocima.

- Srećan Badnji dan - čestitala je Sloboda putem društvenih mreža.

Glumica Sloboda Mićalović kaže da posao kojim se bavi leči njenu dušu i to je najbolja terapija koju primenjuje u životu.

- Da nisam upisala glumu, neka želja mi je bila da upišem medicinu. Nije blisko, ali me interesuje. Može da se nađe neka dodirna tačka u toj celoj priči. Mogu da kažem da naš posao može da izleči dušu. Sopstvenu dušu lečim na isti način, jer ono što dam publici, na neki čudan način potpuno me regeneriše. To je neki vid terapije. To će da me izleči i da mi da snagu za dalje - rekla je Sloboda Mićalović u intervjuu za Televiziju K1.

