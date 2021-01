SVAKI PRAZNIK JE LEP, ALI JE BADNJE VEČE POSEBNO! Oduševiće vas način na koji praznuje Milan Vasić: Tradiciju poštujem!

Brojni pravoslavci Badnje veče, uoči Božića, proslavljaju u toplini svojih domova, u krugu porodice, pa tako i popularni glumac Milan Vasić, koji se iz prestonice uputio u Vranje. On već tradicionalno prve dane januara provodi sa porodicom, uz poštovanje svih tradicionalnih običaja, a posebno ga raduje današnji praznik.

- Mene su samo jedne godine vremenski uslovi sprečili da ne odem dole kod mojih za praznike, ali uvek sam tamo, sa njima. Svaki praznik je lep, ali je Badnje veče po mnogo čemu posebno i najlepše - počinje priču Milan i nastavlja:

- Meni je Badnji dan poseban iz prostog razloga – postoje običaji koji se čuvaju, prenose s kolena na koleno... Kod mene nije kao u većem delu Srbije, kod nas je večera posebna - stavi se čaršaf, sedimo dole, na tepihu. Ima bundeva, prebranac, još neke posne đakonije... Ne volim da se sve natrpa, skromno, sa merom! Svi se tu okupimo, zajedno večeramo, pričamo, uživamo. To me vraća u detinjstvo kada je tako bilo, ne menjamo ništa, ni ne želimo da menjamo ništa. Svaki praznik je lep ali, kao što rekoh, Badnje veče je posebno.

Uprkos tome što je prethodna godina zbog pandemije koronavirusa za sve nas bila najizazovnija i najteža do sada, Milana Vasića ni u teškim vremenima ne napušta optimizam, naprotiv.

- Meni su misli uvek pozitivne. Ja mislim da će mnogima ova korona pomoći, vezano zaslavlja - da shvate da kada slave slavu ne treba da im dođe po 50 ljudi, da slave pokafanama... To je meni ružno, ne treba tako. Sada vide kako je kada se slavi u najbližem krugu porodice, sa petoro-šestoro ljudi, to je slava, to su rođendani. Mnogi će shvatiti lepotu prirode, lepotu Srbije, da se vraćaju na seelo... Iako je korona donela mnogo toga lošeg, važno je izvući neku pouku, a dobro je to što će se, nadam se, narod osvestiti - kaže Milan i dodaje:

- Svima želim dobro zdravlje, kao i svake godine. Zdravlje je preko potrebno, zaostalo ćemo sami da se pobrinemo.

