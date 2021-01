PITAO SAM DA U FILMU O JASENOVCU IGRA NAJVEĆI HRVATSKI GLUMAC, ON JE REKAO DA BI GA UBILI! Gaga Antonijević gost Kurir televizije!

Novi film Predraga Gage Antonijevića "Dara iz Jasenovca" u svim kategorijama je ušao u trku za nagrade Zlatni globus i Oskar, a u februaru počinje njegovo prikazivanje u američkim bioskopima. Slavni reditelj bio je sinoć gost Kurir televizije i božićne emisije "Usijanje", gde je na početku razgovora otkrio zašto smo toliko čekali da neko uradi filmsku priču o najvećem stradanju našeg naroda.

foto: Aleksandar Letić

- Mi Srbi smo uvek tražili izgovor u komunizmu i Titu. Ova vlada je i htela i smela da uradi ovaj projekat, zbog toga im skidam kapu. Mi smo u svakom slučaju došli do toga da imamo prvi film o Jasenovcu. Krivi smo i čak smo podlegli poslednjih nekoliko decenija nekoj vrsti autošovinizma. Od nas se stalno tražilo da pustimo suzu nad tuđim žrtvama i to treba da radimo, treba da poštujemo tuđe žrtve i tragediju. To moramo raditi, to je baš obaveza kao naroda, pogotovo tamo gde smo mi bili krivi za te događaje. Ali je isto tako ispalo da nad našim žrtvama nema ko suzu da pusti. Uvek je bilo otpora što se tiče ove priče, i to čak od samih Srba. Još kada sam počinjao da radim priču, doživeo sam otpor iz Beograda - otkrio je Antonijević Ljubiši Ivanoviću.

Reditelj je objasnio o kakvoj vrsti otpora se radi:

- Filma o ovome nije bilo bar jedno 75 godina. Ovo je možda prvi igrani film na tu temu, kakav god da je. I pre nego što je počeo, nastala su neka sumnjičenja. Bio sam spreman na reakcije iz regiona na taj film, ali se nisam nadao da će ih u toj meri biti u Beogradu.

foto: Kurir

Predrag Antonijević razotkrio je misteriju zašto u filmu nije angažovao hrvatske glumce.

- Pitao sam jednog velikog, on je rekao da će ga ubiti. Atmosfera je takva da ne može hladne glave da se gleda na celu priču. Ovaj film nije protiv Hrvata, čak direktno razdvaja hrvatstvo od ustaša. Bio mi je hladan tuš kada sam svog velikog prijatelja pitao da igra i kad mi je on rekao da ne sme - iskren je bio reditelj koji već tri decenije živi u Holivudu.

foto: Aleksandar Letić

Film još nije u distribuciji ni u Srbiji ni u regionu, tek u februaru će početi da se prikazuje u SAD, ali još nije sigurno da li i u Hrvatskoj. - Ima već mnogo negativnih reakcija. Dobili smo čak i neke direktne pretnje. Ima ljudi koji će pokušati sve da ovo da spreče i omalovaže, jer je za neke jasenovački logor smrti bio vazdušna banja. Mene više boli što film smeta u Beogradu nego što smeta bilo gde drugde - neočekivano je rekao Antonijević.

Na kraju razgovora Gaga je otkrio i šta misli da je recept za uspeh "Dare iz Jasenovca".

- Od samog početka smo rešili da film radimo iz dečje perspektive zato što su u Hrvatskoj tada postojali ekskluzivno dečji logori. To je bio recept koji nije postojao u ostatku porobljene Evrope. Što se tiče dece, preduslov je bio da to budu ona koja nikada nisu išla u neku glumačku školu, jer njih nauče kako da igraju u reklami. Treba pomenuti i banjalučke glumce. To su fenomenalni ljudi, oni su učinili ovaj film verodostojnim, čak i dokumentarnim - zaključio je gost božićnog "Usijanja".

Od filma smo napravili seriju Film "Dara iz Jasenovca" premijeru u Beogradu će imati 22. aprila, a do kraja godine publika će moći da pogleda i mini-seriju. - Sa "Telekomom Srbija" ugovorili smo četiri epizode, jer imamo i više nego dovoljno materijala. Zamišljeno je kao mini-serija - rekao je Antonijević.

Kurir, Maša Kostić, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir