ANĐELINA DŽOLI USLIKANA U ŠOPINGU! Slavna glumica uhvaćena u prodavnici, a evo šta je KUPOVALA i sa kim je bila! FOTO

Slavna holivudska glumica Anđelina Džoli uslikana je sa ćerkama Zaharom i Vivijen tokom šopinga.

foto: Profimedia

Nju su paparaci uhvatili dok je birala odevne komade, a tom prilikom na sebi je imala jednostavnu belu haljinu koja je pratila njenu liniju teča i papuče, dok je na licu nosila i zaštitnu masku.

foto: Profimedia

Anđelina je sve iznenadila svojom neposrednošću, s obzirom da je u prodavnici izabrala par krpica, te ih je uredno platila i napustila objekat.

foto: Profimedia

Inače, nekadašnji telohranitelj Anđeline Džoli i njenog bivšeg supruga nedavno je progovorio za medije, te je tada otkrio čega se par najviše plašio.

- Najviše sam se brinuo da li će neko pokušati da ih otme, zbog novca bi to neko mogao da učini. Njih dvoje su vodili brigu o tome ko se kreće oko njihove dece. Jedina stvar koja me iznenadila tokom saradnje s njima bio je način na koji upravljaju vremenom, kako imaju dovoljno vremena za porodicu, za posao, pa sve do bavljenja dobrotvornim aktivnostima - rekao je Mark Bili Bilingam.

