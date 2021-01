KIM KARDAŠIJAN PRVI PUT SE OGLASILA NAKON PRIČA O RAZVODU! Starleta saopštila da je KRAJ njihovog rijalitija: Gotovo je, jecam!

Rijaliti zvezda i starleta Kim Kardašijan objavila je snimke sa poslednjeg snimanja na svom Instagram profilu te pokazala kako se oprostila od ekipe koja je radila na emisiji koja je proslavila njenu porodicu.

Naime, snimljena je polednja epizoda njihovog rijalitija "Keeping Up with the Kardashians", a ona se tim povodom oglasila:

-Gotovo je. Ne sa suzama i pićem, doduše. Službeno jecam - napisala je Kim uz fotografije sa snimanja.

Početkom septembra porodica Kardašijan objavila je da će s 20. sezonom završiti njihov popularan šou.

-Teška srca doneli smo tešku odluku da se kao porodica oprostimo od emisije. Nakon 14 godina i 20 sezona, stotina epizoda i brojnih "spin-off" emisija, više smo nego zahvalni svima vama koji ste nas gledali kroz godine - napisala je Kim tada na društvenim mrežama uz fotografiju iz prve sezone šoa.

Šou se počeo prikazivati 2007. godine.

Podsetimo, nedavno je odjeknula vest da se Kim razvodi od repera Kanje Vesta, a ovo je prvi put da se nakon toga oglasila.

