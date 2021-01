GLUMCA OSTAVILA DEVOJKA ZBOG OPTUŽBI DA JE ZLOSTAVLJAO BIVŠU! Kraj romanse zbog ružne prošlosti?!

Glumac Šija Labuf optužen je od strane bivše devojke da ju je zlostavljao tokom njihove veze.

Naime pevačica FKA Twigs podnela je tužbu protiv njega, a zbog toga ga je ostavila i nova devojka.

Naime, glumac i njegova nova devojka ,osam godina mlađa glumica Margaret Kuali, upoznali su se tokom snimanja spota za pesmu “Rainsforda” “Love Me Like You Hate Me”, piše “People”. Isti magazin dodaje kako više nisu zajedno, te da ga je glumica ostavila nakon optužbi i lošeg publiciteta.

Upućeni tvrde kako glumica želi da se fokusira na karijeru i spremna je da se vrati poslu. Izvor kaže i kako će uskoro putovati za Kanadu na snimanje svog novog filma, prenose strani mediji.

Drugi izvor objavio je da je Kuali, ćerka Endi Mekdaul i Paula Kualija, svesna negativnih reakcija s kojima se suočava zbog izlaženja s Labufom usred optužbi.

