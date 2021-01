BIKOVIĆ I BJELA JESU SE POSVAĐALI, IAKO TVRDE DA NISU! Evo pozadine celog sukoba i šta im još ne ide u prilog!

O svom sukobu s Draganom Bjelogrlićem, a koji se tiče saradnje u seriji "Južni vetar", Miloš Biković i Miloš Avramović oglasili su se i pre nego što je u jučerašnjem broju Kurira objavljena ta informacija. Uprkos demantovanju i tvrdnjama da između njih nema i nije bilo loših emocija, izvori bliski glumcima stoje pri onome što su nam i prvi put rekli, ali naglašavaju da su oni u međuvremenu izgladili nesuglasice.

Čim je objavljena naša ekskluzivna informacija, Biković se putem društvenih mreža oglasio pokušavajući da negira naša saznanja.

- Evo ratujemo... pobismo se... Dabogda svi ovako ratovali - poručio je Biković ispod fotografije na kojoj sedi zagrljen s Bjelogrlićem.

Svakako je dobro i pohvalno to što su dvojica glumaca zakopali ratne sekire i zaboravili na nesuglasice, ali poenta teksta objavljenog u jučerašnjem Kuriru i nije da su njih dvojica i dalje u ratu, to nismo ni tvrdili. Cilj je bio da se iznese informacija o sukobu iz prošlosti, tačnije od pre dve godine, uoči snimanja nastavka serije "Južni vetar".

Sukob više ljudi

Razlog za to je što publika ima pravo da zna ono što je interesuje i o čemu je postavljala pitanja, a to je zašto Bjelogrlić nije nastavio svoju ulogu Cara, koju je imao u istoimenom filmu. S obzirom na to da su i film i serija stekli veliku popularnost i da se s nestrpljenjem očekuje nastavak, svakako je ta informacija zanimljiva brojnoj publici. Elem, za sukob je uvek potrebno dvoje, a ovde je bilo uključeno više ljudi, što nam je potvrdilo i nekoliko izvora bliskih njima dvojici.

Podsetimo, Biković je želeo da čovek koji mu je dao prvu glavnu ulogu, Aleksandra Tirnanića u filmu "Montevideo, bog te video", bude u seriji "Južni vetar". Ipak, Bjela je prekršio dogovore s rediteljem Milošem Avramovićem i s Bikovićem kao jednim od producenata. Draganu nije odgovarao kalendar snimanja, pa je nekoliko puta morao da bude promenjen njegov raspored, što je samoj ekipi i Bikoviću kasnije pravilo veliki problem zbog obaveza u Rusiji. Sukob je, kako tvrdi jedan njihov kolega, krenuo mnogo ranije. Bjelogrlić nije želeo da igra Cara, pa se nekoliko meseci pred samo snimanje predomislio. Na kraju, kad su reditelj i Biković pristali na sve uslove, Bjela je tražio izmene u scenariju, jer je na drugačiji način video kako treba da se razvija njegov lik i sama serija nakon filma, što je bio razlog da tada prekine poslovnu saradnju sa Avramovićem i Bikovićem.

U spornom tekstu imamo izjavu i Bikovića i Bjelogrlića, koji navode kao razlog odustajanja to što im se nisu uklopili termini.

Teza o razlogu prekida saradnje nije logična iz samo jednog razloga. Naime, kako je moguće da direktor fotografije u obe serije Ivan Kostić stigne nakon "Senki" na "Južni vetar", a Bjela ne može da odvoji nekoliko dana da snimi svoje scene. Reditelj Miloš Avramović tvrdi na Instagramu da to nije nekoliko, već 21 dan i da je snimanje "Senki" nastavio drugi direktor fotografije. Neka i bude da je tako, ali da je sve bilo u redu s njima na ovoj relaciji, i Biković i Avramović bi se pojavili na promociji serije "Senke nad Balkanom", koja je organizovana nekoliko meseci kasnije. Reditelj "Južnog vetra" učestvovao je na snimanju prve sezone, dok Biković u nastavku igra Tita, ali se njih dvojica nisu pojavili. Zašto? Verovatno će Biković već da objasni razlog preko društvenih mreža.

Još dokaza Bikovića nema u Bjelinim novim projektima Da nešto nije štimalo na relaciji Miloš Biković - Dragan Bjelogrlić, pokazuje i snimanje serije i filma "Toma". Naime, Biković u ovom projektu nije dobio ni epizodnu ulogu, baš kao ni niko od njemu bliskih glumaca. Isti slučaj je i sa serijom "Žigosani u reketu".

