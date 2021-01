HVALA VAM DOKTORI, MAJSTORI: Jezdić otvoreno o koroni, poslu i Staniću! Nenad otkrio i šta je radio pre nego što je postao GLUMAC

Nenad Jedzić otkrio je detalje o saradnji sa Tihomirom Stanićem, ali i neke privatne.

Glumac je istakao da dugi niz godina zna svog kolegu Tiku.

"Tika i ja smo prijatelji već dugo. Kao stariji i iskusniji kolega, često me je tokom snimanja podsećao na činjenicu da je moja prva pozorišna uloga bila epizodna uloga u kojoj je on bio protagonista i igrao glavnu ulogu. Kasnije je to postala dugogodišnja saradnja i partnerstvo u Ateljeu 212, i to u više predstava. Mi imamo jedan dugovečan i izgrađen odnos koji počiva, uprkos svemu, na poštovanju i poverenju, a nakon projekta ovog obima i toliko provedenog zajedničkog i kreativnog vremena u kabini FAP, verujem da smo još bolji prijatelji", rekao je glumac i dodao:

"Vožnja kamiona je moja tinejdžerska mašta i strast iz mladosti, još pre nego što sam postao glumac. Naučio sam da vozim razna prevozna sredstva, a kada sam došao u neke punoletne godine, to sam i verifikovao kategorijama za autobus i za kamion. Kasnije se ta veština pokazala kao dosta korisna u svemu što sam kroz dosadašnji život radio i stvarao. Kamion mi, dakle, nije bio nepoznat i svestan sam koliku odgovornost podrazumeva i zahteva korišćenje takvog prevoznog sredstva, i to u toku snimanja... Tikin sofisticirani duh i njegova prirodna otmenost i aristokratsko držanje verovatno su doživeli burnu reakciju i šok pri susretu sa kamionom FAP 1213, ali sam ja kao stara šoferčina pokušao da mu približim tajne, lepotu i iskušenja šoferskog zanata, te verujem da je i on bogatiji za jedno iskustvo ljudsko i glumačko", rekao je Jezdić.

foto: Dragana Udovičić

Da li je danas zaista teže nasmejati ljude i da li je smeh lek za dušu?

"Napravio bih inverziju: duša je lek za smeh. Vesela duša je ta koja ište smeh. Stvaramo i tumačimo svet oko sebe u odnosu na naš unutrašnji sadržaj. Kao glumac sam se oprobao u svim mogućim i nemogućim žanrovima, te ne volim da dela žanrovski ograničavam i definišem. Ova serija jeste duhovita, ali i nije samo komedija. Ovo je velika porodična serija i biće za svakoga i od svega ponešto. Ono za čime ja uvek tragam je ono istinski tačno i životno, što je, verujem, prava razmera igre i istine", istakao je glumac.

foto: Vladimir Šporčić

Kako se sada osećate s obzirom na to da ste imali koronu i koliko smo negde u vremenu kada pokušavamo da sve postignemo na privatnom i poslovnom planu zaboravili na svoje zdravlje?

"Osećam se bolje, i posle preležanog virusa mogu samo da zaključim da je on i dalje svima nama užasna nepoznanica. Želim da napomenem da sam zadivljen odvažnošću i hrabrošću ljudi koji imaju posla sa pacijentima. Pacijent je jedan i usmeren sam na sebe, a tu su servirke, medicinske sestre, medicinsko osoblje, primarijusi... ljudi koji svako jutro uđu u svaku sobu, svako jutro prate parametre svih bolesnika i u svakom tom kontaktu sebe izlažu ogromnom riziku...", rekao je Nenad, pa dodao:

"Opet je to minimalno što mogu kao čovek koji im se divi i koji im je zahvalan da uradim. Hvala vam, doktori majstori... Treba ljudima dozvoliti da ostanu dostojanstveni i u svojoj bolesti, a nekako smo svi mi s insistiranjem na priči o tome zanemarili činjenicu da čovek treba da ostane dostojanstven i kad mu je najteže i kada boluje... U vreme pravih iskušenja i nevolja svi treba da se trudimo da radimo svoj posao na pravi način."

