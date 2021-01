LJUDI OKO MENE SU UMIRALI! Jelica Sretenović progovorila o KORONI i ćerkinom zdravstvenom stanju: Danima nije mogla da GOVORI!

Glumica Jelica Sretenović progovorila je o situaciji sa korona virusom, i tom prilikom je priznala da je ozbiljnost pandemije shvatila tek naknadno, nakon što se pogoršalo zdravstveno stanje njene ćerke.

- S vremenom sam shvatila da je korona virus mnogo ozbiljniji protivnik nego što mi se to činilo u prvim nedeljama i mesecima pandemije. Počeli su da umiru ljudi oko mene. Razgovarala sam sa mnogima koji su preležali koronu i svi su imali samo jednu poruku: Molim te, čuvaj se - počela je priču glumica.

- Najgore je kada ne znate sa kakvim se neprijateljem bijete, a ovaj je veoma podmukao. Maske i rukavice i higijena su obavezni. Strašno je ako nekoga zarazite bez saznanja da ste bolesni. Moja ćerka Ana, koja živi u Švedskoj, još u martu je obolela od korone, kao i njen suprug i sin.

- I dok su zet i unuk imali relativno blage simptome, Ana je pune tri nedelje bila potpuno neupotrebljiva, nismo ni telefonom mogle da razgovaramo koliko joj je bilo loše. Oni koji su prošli kroz taj pakao najbolje znaju kako to izgleda. Mada, uvek mislimo da će nas to zaobići, kako je vreme odmicalo, uviđala sam neophodnost pridržavanja svih epidemioloških mera i fizičke distance, jer nam to čuva zdravlje - dodala je Jelica.

