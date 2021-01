UDARAO ME JE O ZID I DAVIO, MOJ STRAH JE BIO JAČI OD SVEGA! Supruga slavnog repera tvrdi da ju je godinama ZLOSTAVLJAO!

Nekoliko dana pre nego što je hip hop mogul Dr Dre završio u bolnici zbog sumnje na aneurizmu mozga, njegova supruga Nikol Jang podnela je tužbu optužujući ga za dugogodišnje emocionalno i fizičko zlostavljanje.

Ona navodi da joj je ovaj 55-godišnji muzički tajkun prislanjao pištolj na glavu, udarao pesnicom u lice, te tresnuo u zid, piše "Daily Mail" pozivajući se na sudske spise u koje je imao uvid.

Nikol, koja se na sudu bori za svoj deo ogromnogo bogatstva ovog repera, podigla je ove šokantne optužbe kao odgovor na njegovu prošlonedelju izjavu "da je tokom 24- godine braka ni u jednom trenutku nije maltretirao".

Ona je prokomentarisala da su to "očigledne laži".

foto: Profimedia

"Objasnila sam mučno i bolno zlostavljanje koje mi je Andre priredio tokom 25 godina naše veze. U dva navrata prislanjao mi je pištolj na glavu, 8. januara 2000. i 20. novembra 2001. Udario me je šakom u glavu dva puta, 1999. i 2000. godine. Udario je nogom vrata spavaće sobe u kojoj sam se sakrila od njeggovog besa. Verbalno i emolcionalno me je uništio do te mere da sada bolujem od sindroma posttraumatskog stresa", istakla je ova 50-godišnjakinja.

Međutim, ona je priznala da je Dr Dre bio u pravu kada je rekao da policija nikada nije bila pozvana tokom njihovog braka.

"On izostavlja činjenicu da je policija ipak bila pozivana u septembru 1995, malo pre našeg braka, nakon što me je udarao o zid i podigao sa poda držeći me za vrat. Razmišljala sam mnogo puta da pozovem policiju, ali što sam dublje ulazila u nasilnu vezu, to je moj strah od njega bio jači i nisam verovala da iko može da mi pomogne", rekla je i dodala da ima dokumentovane dokaze o tome da je pretpela nasilje.

"On me je neumorno i zlostavljao i kontrolisao više od pola mog života, i uvredljivo je to što pokušava da dokaže da to nije istina", rekla je.

Inače, nedavno je usled pritisaka njenog pravnog tipa Dr Dre potpisao sporazum u kome mora da joj isplati dva miliona dolara do njihovog sledećeg sudskog ročišta u aprilu.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir