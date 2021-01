DOBITNIK NINOVE NAGRADE NIJE PRODAO NI 1.000 PRIMERAKA SVOG ROMANA! Istražujemo šta donosi najveća književna nagrada u Srbiji!

Piscima u Srbiji ni najpoznatije književne nagrade ne obezbeđuju dovoljno novca za život između dve knjige. Stipendije su najbolji način da se njima obezbedi bezbrižno stvaralaštvo, pokazuju svetska iskustva, ali u Srbiji gotovo da ih nema. Najviše novca, velike tiraže i slavu nekada je donosila Ninova nagrada.

Uz plakete i diplome nagrađeni autor dobija i ček sa iznosom koji može biti simbolična svota, ali i iznositi 10.000 evra za pisca najboljeg romana, međutim, poslednjih godina to izdavačima ne garantuje dobru prodaju. Primera za to je poslednji laureat Saša Ilić, koji je nagrađen za delo "Pas i kontrabas". On je, prema podacima Narodne biblioteke Srbije, štampao dosad samo jedan tiraž knjige, i to u hiljadu primeraka.

- Kad bi jedan autor za jedno delo dobio sve nagrade u Srbiji, pitanje je da li bi taj iznos pokrio dve godine rada - izjavio za RTS jednom prilikom dobitnik Ninove nagrade Dragan Velikić.

foto: Beta

Za razliku od Ilića, Velikićev "Islednik" imao je čak sedam izdanja, a samo peto štampano je u 30.000 primeraka. Zavidan uspeh postigli su i drugi laureati - Filip David s "Kućom sećanja iz zaborava", koja je štampana u četiri tiraža (44.000 primeraka), kao i Ivana Dimić sa "Arzamasom".

- Moja knjiga prodala se u 40.000 primeraka. Iznenađena sam podatkom za kolegu Sašu Ilića. Ninova nagrada je najveća književna nagrada u Srbiji, a "Laguna" kao moja izdavačka kuća gledala je kako da što bolje promoviše moju knjigu. Išla sam svuda po Srbiji. Svako drugo veče bila sam negde na književnoj večeri. Jedva sam dočekala da prestane pritisak. Pre dve godine izašla je moja knjiga priča "Sve u svemu" i ona se lepo prodaje - objašnjava Ivana Dimić za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Knjiga Vladimira Tabaševića "Zablude Svetog Sebastijana" štampana je u tri tiraža (25.000 primeraka), dok je Dejan Atanacković s "Luzitanijom" imao četiri izdanja i sličan tiraž.

foto: Sonja Spasić

Ko je u užoj selekciji za 2021. godinu

Bez žena u trci, favorit Beli Marković i Basara

Za najbolji roman za 2020. godinu bori se 17 naslova, saopštio je žiri nedeljnika Nin. Na listi se nalaze nove knjige dva književnika koji su ranije već osvojili priznanje, tri pisca kojima je nagrada prethodnih godina zamalo izmakla i čak četiri romana prvenca, ali nema žena.

foto: Marina Lopičić

Dela u užem izboru su: "Sloboda govora" Vladana Matijevića, "Što na podu spavaš" Darka Cvijetića, "Kontraendorfin" Svetislava Basare, "Ljudi bez grobova" Enesa Halilovića, "Siroti mali ratovi" Uroša Dimitrijevića, "Podstanar" Filipa Grujića, "Polazeći od kraja sveta" Jovice Aćina, "Purpurna dekada" Vladimira Kopicla, "Prekrasne ruševine" Sava Stijepovića, "Fraktura" Nenada Teofilovića.

Takođe, na spisku su i romani - "Ljubavna pesma" Srđana Srdića, "Hostel Kalifornija" Zvonka Gazivode, "Jugosloveni" Borisa Miljkovića, "Ništa nije ničije" Bojana Savića Ostojića, "Spam" Lazara Pašćanovića, "Stojna vetrenjača: četiri kanata" Radovana Belog Markovića i "Pod oba sunca" Ognjena Spahića ("Kontrast izdavaštvo").

Novi dobitnik znaće se 25. januara, kada će žiri saopštiti imena dobitnika.

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Tamara Trajković

Kurir