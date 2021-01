BRANKA MILJKOVIĆA UBILI SU OPERATIVCI UDBE ZBOG SPISA O TITU?! Rođak pesnika došao do šokantnih saznanja i snimio film!

Ove godine 12. februara navršava se 60 godina od misteriozne smrti u Zagrebu princa poezije Branka Miljkovića, kako su ga nekada nazivali, a do danas nije rasvetljeno da li se on te hladne zimske noći ubio ili je ubijen. Zvanična istraga kaže da se Branko obesio o grančicu jednog grma pored Andrićevog puta u glavnom gradu Hrvatske, ali njegovi roditelji i savremenici su uvek sumnjali u tu verziju.

foto: Privatna Arhiva

Dalji rođak velikog pesnika Miodrag Miljković s producentskom kućom "Sinopsis" iz Niša nedavno je završio film "Branko", koji prvi put javnosti prikazuje neke fotografije iz života pesnika i pokušava da odgovori na pitanje kako je pesnik završio svoj život.

- Njegovi roditelji, otac Gligorije i majka Marija Brailo, odmah su posumnjali da je reč o samoubistvu, a tu je niz neposrednih dokaza. Majka je odmah rekla da kaiš o koji se navodno obesio nije njegov i da taj kaiš više liči na povodac. On je, zamislite, zateknut obešen, ali kako kleči na jednoj nozi, a druga mu je ispružena?! Svi su posumnjali da je on negde ubijen, a onda tu donesen. Drugo, on je pet dana pre smrti tražio od majke da mu iz Gadžinog Hana i Niša pribavi dokumenta kako bi se zaposlio u Zagrebu - priča Miodrag i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

- Njegov otac je primetio tri ogromne modrice na njegovim leđima u bolnici na Šalati, gde su bili da ga vide. I najveći neposredan dokaz je da se čovek koji se obesi izobliči, pa je zato majka dala da se izradi poseban kovčeg sa staklom kako bi svi videli na sahrani da on nema tragova obešenog čoveka na vratu i licu. Dokaz je i da obdukcija tela nije naložena, iako su je svi, a pogotovu roditelji, zbog modrica očekivali.

foto: Marko Smiljković

I tada su sumnjali da su ga ubili agenti tadašnje Uprave državne bezbednosti (Udba).

- On je ubijen u kraju Zagreba gde su građani sa strahom zalazili. Indikativno je da niko od neposrednih svedoka nije ispitan. Istraga nije ni pokrenut. Čak ni članovi porodice koji su te noći 11. na 12. februar čuli jauke i galamu baš s tog mesta, a zato što im je kuća preko puta, nisu ispitani. Njegova koleginica i prevodilac Dobrila ga je 11. februara videla u dva navrata i verovatno je ubijen zbog spisa u kom iznosi svoju filozofsku tezu o uticaju ruskog i nemačkog govora kod Josipa Broza Tita, koji su uticajniji od hrvatskog naglaska. Dobrila je htela da posvedoči i bila je u Udbi, ali je odbijena, a tada je na stolu videla taj spis koji joj je Branko samo dva dana ranije dao da pročita. Prepoznala je papir po violinskom ključu koji je ona sama nacrtala - objašnjava Miljković.

foto: Privatna Arhiva

Film zbog epidemije korone čeka, po rečima producenta, neko relaksiranije vreme pa da bude prikazan, a verovatno će pobuditi i probuditi mnoge duhove jer iznosi nepoznate i malo poznate detalje o pesniku. Jedan od njih je da se nije odrekao svojih dela, da je pesmu "Uzalud je budim" posvetio mrtvoj ćerki svoje komšinice koja se zvala Ruža Đorđević.

foto: Beta Dragan Gojić

U dokumentarcu se prati Brankov život od dečačkih i gimnazijskih dana u Nišu preko Beograda do Zagreba. Otkrivaju se detalji o njegovom odnosu s Matijom Bećkovićem, kako je izgledala njegova poslednja devojka, koja se kasnije, posle Brankove smrti, zamonašila, postavlja se pitanje koliko je književnik Oskar Davičo imao uticaja na pesnikovu smrt, jer su zajedno bili zaljubljeni u istu ženu.

- Ima u filmu vrlo pikantnih detalja. Podaci su sakupljani godinama, a poslednjih devet meseci su prekopavane arhive, njegova zaostavština, svaki njegov papirić i rukopis su detaljno analizirani. U filmu se pominje i "Prešernova klet", poznata beogradska kafana u kojoj su se tada okupljali pisci, novinari, književnici. Sada je, nažalost, tamo Agencija za nekretnine. Film je obuhvatio sve strane Brankovog života. Gomila nekih podataka koje takoreći niko ne zna nije ušla u film jer bi se rasplinuo. Jedan od takvih podataka je da je 10 godina od Brankove smrti ceo Zagreb 12. februara osvanuo izlepljen njegovim stihovima i do danas se ne zna ko je to uradio - završava svoju priču Miodrag Miljković.

foto: Privatna Arhiva

Branko Miljković rođen je 29. januara 1934. godine u Nišu od oca Gligorija, poreklom iz Gadžinog Hana, i majke Marije Brailo iz Drniša. Niš mu se odužio tako što jedna škola i ulica nose njegovo ime, postavljen je spomenik ispred Narodnog pozorišta, a održava se i niz pesničkih manifestacija pod njegovim imenom.

Kurir, Marko Smiljković, foto: Privatna arhiva

