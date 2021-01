PETAR STRUGAR SE SNIMAO SA SINOM! Glumac izbegava da ga pokazuje javno: Sad su izašli u kafić i nasmejali SVE! (VIDEO)

Glumac Petar Strugar je na svom Instagram profilu objavio video snimak sa sinom Zarijem, koji ima šest i po godina. Oni su izašli u kafić, a tom prilikom su nasmejali mnoge prisutne.

Nekadašnji izabranik pevačice Milice Todorović ove momente postavio je na svoj profil.

Njih dvoje su se zaigrali u kafiću, napravili su improvizaciju tuče, sve je bila šala, a sudeći po njihovim osmesima, baš su se dobro zabavili.

foto: Printscreen

Inače, Petar Strugar slobodne trenutke koristi za rad sa konjima, s obzirom na to da ima konjički klub. Esktremni sportovi su ga oduvek privlačili, a gluma je njegova velika ljubav.

- Kod ronjenja na dah adrenalin je jako loša stvar jer podiže otkucaje srca, više se troši kiseonik. Tako da adrenalin tu nije potreban (smeh). Time se bavim ceo život. Čak sam se i takmičio. Kod nas ronilaca ima izreka: “Sve što poneseš sa sobom dole, to će te ubiti”. Stres, umor, nervoza, sve to utiče. Ostaviš sve na površini i dole su ta tri, četiri minuta tvoja. To je jako smirujuće i to je kod ronjenja na dah što me čini srećnim. Zalaziš u svet koji ima svoja pravila predivna., rekao je on za Blic.

foto: Zorana Jevtić, Marina Lopičić

