MILENA RADULOVIĆ O OPTUŽBAMA NA RAČUN MIKE ALEKSIĆA: Rešile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja! NEĆEMO ODUSTATI

Čuveni vlasnik škole glume večeras Miroslav Mika Aleksić je priveden u stanicu policije, a glumica Milena Radulović (26), kako sama kaže, imala je 17 godina kada ju je on silovao.

Glumica se sada oglasila na svom Instagram profilu, pa istakla da su neke hrabre devojke i ona rešile da stanu na put zlostavljanju!

"Posle teške unutrašnje borbe, neke hrabre devojke i ja rešile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja. Nećemo odustati. Silovanje maloletnihlica i pedofilja nisu dopustive", napisala je Milena.

foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je Milena Radulović pa dodala:

- Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila - kaže Milena Radulović za Blic.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/LJ.R./M.M.

Kurir