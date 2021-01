HANA SELIMOVIĆ: Milena je uradila VAŽNU STVAR! Išla sam u tu dramsku grupu 13 godina, zagrljaj za svaku koja je ISTUPILA!

Poznati srpski reditelj i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić priveden je zbog optužbi glumice Milene Radulović da ju je silovao dok je bila maloletna.

Milena je u svojoj ispovesti ispričala da se sve dogodilo u školi glume, "više od jednom", kada je imala samo 17 godina a Aleksić već 61. Glumica je dobila podršku svojih kolega, a među njima i Hane Selimović.

Hana je poslala bitnu poruku na Fejsbuku.

"Milena Radulović je uradila jednu važnu stvar. I u ovako jezivim situacijama je praznik prisustvovati ženskoj hrabrosti i snazi. Ja sam 13 godina išla u tu dramsku grupu. Nisam doživela njen scenario. Dakle nisam bila seksualno zlostavljana. Ali odande nisam izašla bez trauma. I to nezanemarijivih. I to svi ljudi koji me bolje poznaju, znaju. Olakšavajuće je znati da to nije neko nedodirljivo zlo koje se perpetuira, bez ikakvih posledica, bez sumnje, olakšanje je da te stvari ipak ne mogu da prolaze večno uz još aplauze o vrsnoj pedagogiji. Dugo nakon odlaska odatle sam se osecala usamljeno u svom dozivljaju grupe, ali sam tada, kao i dalje veoma mlada osoba prosto zanemarila činjenicu da je tu mnogo uplašenih i ko zna kojim sredstvima obeshrabrenih ili ucenjenih devojaka koje ćute. Sada više ne. Ono sto pak jesam znala je da deci mojih prijatelja nikada ne bih rekla, idite na tu audiciju. I da, kao što kaže Milena, ovo nije nikakav "me too" pokret, ovo je situacija u kojoj se radi o zlostavljanu maloletnica. Zagrljaj za Milenu, i svaku drugu devojku koja je doživela, preživela i sada istupila", napisala je Hana.

"U novembru se pojavila nova Mikina žrtva. Maloletna, meni do tada nepoznata, pozvala me je, a zatim smo se povezale. Povezale smo se sa još nekoliko devojaka, razgovarale i odlučile da je vreme da ovo prestane. S ovom svešću, skrivanje zločina i prećutkivanje bilo bi jednako što i sam zločin. Postale bismo saučesnice ako bismo sada prećutale neposredno znajući da postoji još pet potencijalnih novih maloletnih žrtava", rekla je izmeđuostalog Milena u svojoj ispovesti.

