JELENA VELJAČA RASTURILA STANKOVIĆA U emisiji Nedeljom u 2 razgovaralo se o zlostavljanju, zapušila mu je usta vrstim agrumentima

Gostujući u emisiji “Nedjeljom u 2” na HRT-u, poznata glumica, producentkinja, scenaristkinja i aktivistkinja Jelena Veljača sukobila se s voditeljem Aleksandrom Stankovićem poručivši mu da je on heteroseksualni beli muškarac koji o silovanju razmišlja sa pozicije moći.

foto: Printscreen Twitter

Rasprava je nastala kada je Stanković, govoreći o pokretu #Metoo, pitao zašto si je glumica Salma Hajek dopustila da je producent Vajnstajn zlostavlja i zašto je o tome ćutala 14 godina.

“To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Nju je proživjela Selma Hajek.Vi sekundarno viktimizujute Salmu Hajek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste beli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto da li muškarac ili žena vode Nedjeljom u 2“, rekla je tom prilikom Jelena Veljača.

Stanković je u emisiji uporno preispitivao postupke Selme Hajek, a u jednom trenutku je rekao da on ne bi, poput Hajek, nastavio da radi sa svojim zlostavljačem, što je razljutilo Veljaču.

“Vi ne znate kakav je njezin ugovor. Kako možete? Kako možete dovoditi u pitanje odluku žrtve seksualnog nasilja?” rekla je Veljača.

Veljača je inače prisutna u javnosti kao aktivistkinja za borbu protiv nasilja nad ženama, i kao osnivačica pokreta #spasime.

Njen nastup u emisiji dobio je veliku podršku na društveni mrežama.

Kakav hodajuća gnusnost od vodutelja, i svaka čast ovoj ženi koja je uspela da, uprkos njegovim očigledno nasilničkim stavim, prenese jako važnu poruku. A sada što svi imamo više ovakvih gnusnosti u svom okroženju, verujem da smo i zato "same krive". — Bica & Dzeljana (@BicaDzeljana) January 17, 2021

Najteže je razumeti žrtvu, jer ne možeš se staviti nikad u njen položaj. Zato žrtvi treba verovati. Pogotovo muskarci to tesko mogu dokučiti, jer je broj silovanih muškaraca zanemariv, u odnosu na broj silovsnih žena. — Petrar (@Petar_1) January 17, 2021

(Kurir.rs)

Kurir