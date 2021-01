MOJ SIN JE MIKU UDARIO U CEVANICU: Branislav Lečić otkrio zašto je decu ispisao iz škole glume Mike Aleksića

Pošto je glumica Milena Radulović javno istupila sa tvrdnjama da ju je, dok je još bila maloletna, silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić, mnoge poznate ličnosti su joj javno pružile podršku. Glumac Branislav Lečić otkrio je da su njegov sin Ivan i ćerka Ana bili u školi Mike Aleksića, ali su se posle godinu dana ispisali jer im se nije svideo njegov metod rada.

"Očigledno da je vršena manipulacija, seksualna ucena i to dovodi do činjenice da je iz svog ponašanja baštinio poziciju kojom je mogao da vrši pritisak na mlade devojke i devojčice. Ja sam svoju decu upisao jer je bio na dobrom glasu i bilo je korisno da im skrene pažnju sa igrica, u nešto što je jako korisno da se čita, uče tekstovi i oslobađa od straha. Iz iskustva glumca sam to želeo. On je bio na glasu, bilo je korisno, čak je i njegov metod bio da disciplinuje decu i ja sam želeo da Ivana i Anu da damo i oni su bili tamo godinu dana, a njihove reakcije su bile da ih vređa. Čak je bio i incident da je udario nogom Miku i cevanicu, a on nikada nije bio agresivan i ja sam ispisao decu", ispričao je glumac.

foto: Dado Đilas, Nemanja Nikolić

"Poznajem Miku, radili smo na jednom projektu, a išli smo zajedno na fakuletet, i taj utisak je ostavio traga na mene. Ljudi ne shvataju šta je manipulacija i ucena. Svaki oblik manipulacije je nasilje i još sam cilj koji ima. Kad počinje silovanje, kad ne stanete na prvo NE, ako ne stanete na prvo NE nastaje nasilje, onda postajete životinja", rekao je Lečić u Jutru na Prvoj TV.

foto: Printscreen Novo jutro

kurir.rs

Kurir