ČULA SAM DA DECU POLIVA KOFAMA DA IM SPERE GLUPOST: Anja Mit nije htela da ide u školu Mike Aleksića! To je ozbiljna MANIPULACIJA!

Miroslav Mika Aleksić uhapšen je nakon što ga je mlada glumica Milena Radulović optužila za silovanje, a sada je o tome govorila je glumica Anja Mit.

Glumica ne krije da je zatečena celom situacijom. Anja kaže da je, kada je čula šta se sve u njegovoj školi glume dešava, odlučila da je ne pohađa.

foto: Printscreen/Instagram

"Dok sam vas slušala ježim se, nikad se nisam osećala ovako za bilo koje uključenje. Jako me je sve ovo potreslo, Milena je toliko divna devojka, darovita glumica, dajem joj svu moju podršku, hvala i svim kolegama, nadam se da će iz ovoga izaći jača", rekla je Anja u uključenju u emisiju "Premijera Vikend specijal", a potom otkrila da li se ona suočila sa nekim neprijatnim iskustvom:

foto: Dado Đilas

"Ja hvala Bogu nisam imala ni nepristojne ponude i mogu da se zahvalim Bogu što se ništa neprijatno i loše nije dogodilo, a radila sam dosta. Nisam čula ni od mog okruženja. Mogla sam da načujem neke priče, ali ništa konkretno nisam čula. To znam kako se Mika obraćao glumicama. Išla sam u studio glume gde su dolazila deca od njega, oni su pričali da ih vređa i omalovažava. Nisam htela da idem kod njega, iako su govorili da iz njegove škole izađu najbolji glumci. Sve se to zna. Ljudi koji nisu mogli to da podnesu su odlazili u druge studije, ali ne mogu da verujem da to traje godinama, nikada mi se to nije svidelo ni kao devojčici, iako su me mnogi savetovali da idem u njegov studio i da najbolje uči. Ali ja dajem potpunu podršku Mileni, ovo je toliko strašno, nemam komentar."

foto: Nemanja Nikolić

Anja je potom ispričala šta je čula o čuvenoj školi Mike Aleksića.

"To je ozbiljna manipulacija, u tim godinama da vas neko omalovažava, nemate dovoljno samopouzdanja, meni se taj pristup ne dopada. Savet svima devojčicama i dečacima je da vode računa i roditelji da gledaju kod koga im idu deca, greška je u roditeljima, da se komunicira, da deca budu otvorena, da ih ne zatvaraju. Profesora ne znam, hvala Bogu, ali sam čula priče da ih vređa i omalovažava, čula sam da ih poliva kofama vode da speru "glupost", dodala je Anja.

foto: Printscreen/Instagram

