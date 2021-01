SEKA SABLIĆ ZGROŽENA MIKOM ALEKSIĆEM: Gledala sam MONSTRUMA! Predatoru su žrtve dolazile NA NOGE!

Legendarna glumica Jelisaveta Seka Sablić podržala je koleginicu Milenu Radulović nakon njene ispovesti da ju je čuveni pedagog glume Miroslav Mika Aleksić silovao.

Ona je rekla da, na sreću, nikada nije upoznala Aleksića, ali da joj je gledjaući njegove emisije sa decom bilo jasno da gleda, kako je rekla, monstruma.

''Pridružujem se zgražavanju i najstrašnijoj osudi za Miku Aleksića koga na sreću nisam ni videla ni upoznala, ali sam videla pre nekoliko godina njegovu emisiju sa decom i jasno mi je bilo da gledam monstruma! Treba da se zapita ovo nesređeno društvo gde su psiholozi itd. Ovako su predatoru žrtve same dolazile i to one najlepše, ustreptalih duša, željne lepote glume. Naravno, velike čestitke devojkama”, rekla je Seka Sablić.

Podsetimo, u subotu uveče je poput bombe odjeknula ispovest glumice Milene Radulović, u kojoj tvrdi da ju je u njenoj 17. godini više puta silovao ugledni beogradski učitelj glume Mika Aleksić.

U snažnom svedočenju koje je Radulović dala za “Blic”, mlada glumica je, između ostalog, rekla:

“Mika je vodio računa da se to (seksualno zlostavljanje, prim. aut.) dogodi u toku časa, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici, ili u periodu kada se zbog prijemnog na FDU intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da neko posumnja da se tu dešava nešto toliko užasno.”

Glumci, pevači, voditelji, novinari, politički aktivisti, članovi i predsednici nevladinih organizacija – svi oni stali su u odbranu i pružili podršku glumici Mileni Radulović.

Pored mnogobrojnih komentara podrške koji su od glumaca Milana Marića, Aleksandra Radojičića, Ivana Bosiljčića, Miodraga Radonjića, Gorana Šušljika, koleginice Nine Janković, Jelisavete Orašanin, Ane Franić, Nade Šargin, voditeljke Marije Kilibarda, Minje Miletić i Irine Vukotić stigle na Instagramu, javne ličnosti su o ovoj temi bile naročito glasne i na Tviteru, te su pozvali na solidarnost sa Milenom Radulović. Pojedini od njih, prepričali su i svoja lična iskustva sa Mikom Aleksićem.

