MRŠ NA UMIVANJE, GLUPERDO JEDNA! DEBELI, JESI LI ŽDRAO? Pojavili se ŠOK snimci kako Mika Aleksić PONIŽAVA DECU na časovima GLUME!

Mlada glumica Milena Radulović priznala je javno da ju je silovao učitelj škole glume Miroslav Mika Aleksić, koji je nakon toga uhapšen zbog sumnje da je godinama silovao ili seksualno uznemiravao pet devojaka.

Sada su se na društvenim mrežama pojavili snimci na kojima se vidi kako Mika Aleksić tretira učenike u svojoj školi. Na jednom snimku Aleksić je dečaku rekao da je glup, zbog toga što nije naučio napamet zadatu pesmu. Na to mu je mališan odgovorio da je "samo malo glup".

Kada je Mika drugog učenika pitao zbog čega nije naučio zadatak, nazvao ga je "gluperdom" i oterao "na umivanje".

"Nije te sramota? Jeste? Siguran si? Mnogo si veliki folirant. More, m'rš na umivanje, gluperdo jedna", "Čoveče debeli, kako me ti zabrinjavaš. Nisi oslabio?", izgovarao je Mika Aleksić, što se jasno čuje na snimku kada je Mika gostovao u emisiji "Dok anđeli spavaju".

"Ćorko je ćorko, klempa je klempa, kada glupaku kažete da je glupak on se ne ljudi, svi na to pristaju zato što znaju da je to tako. Kada odrastu shvate da mogu da se brane na drugi način. Najlakše ćete razbiti komplekse ako prihvatite ono što jeste", govorio je Mika kada su ga pitali zbog čega "vređa" decu dok predaje.

Podsetimo, Milena je nakon što je proživela pakao otišla iz Mikine škole glumi i upisala FDU, gde je 2017. godine diplomirala u klasi upravo njegove supruge Biljane Mašić i to kao najbolji student.

"Imala sam 17 godina kada me je silovao, u novembru 2012. Sve je pažljivo isplanirao. Govorio mi je da je to radio iz pedagoških razloga. Vodio je računa da se seksualno zlostavljanje dogodi u toku časa, u sobi pored one u kojoj su bili učenici. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Posle svega što sam preživela, prošla sam kroz različite faze. Pojavio se ogroman osećaj krivice. I kako da sve ispričam roditeljima?! Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. Zato sam odlučila da više ne ćutim. Ovo je stvar koja mora da se dovode do kraja", reka je izmeđuostalog Milena Radulović u svojoj ispovesti.

Biljana Mašić, profesor na FDU, supruga Miroslava Mike Aleksića koji je uhapšen zbog sumnje da je seksualno zlostavljao i uznemiravao polaznice njegove škole glume, oglasila se prvi put o ovom slučaju za Kurir.

"Biće šta će biti. Nemam komentar", rekla je u prvom oglašavanju za medije Mikina supruga.

