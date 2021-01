BILO JE PRETEŠKIH TIŠINA U PROSTORIJI PUNOJ DECE, NISAM SHVATAO TAD Skaj Vikler bio je učenik Aleksića, otkrio šta se sve DEŠAVALO

Muzičar Đorđe Miljenović, poznatiji kao Skaj Vikler otkrio je da je bio bio učenik škole glume Miroslava Mike Aleksića koji je uhapšen zbog sumnje da je godinama silovao ili seksualno uznemiravao pet devojaka koje su bile njegove učenice.

Glumica Milena Radulović u svojoj ispovesti ispričala je da ju je, u periodu kada je imala 17 godina, silovao Aleksić, nakon čega je dobila ogromnu podršku poznatih ličnosti.

Skaj Vikler je na svom Fejsbuku uputio reči podrške devojkama, a potom podelio i svoje iskustvo iz čuvene škole.

“Poznajem Miku, to sam zapravo mislio do sada. Početkom devedesetih godina je grupa bila u RTB-u, Vuk Kostić mi je bio klasić. Čini mi se da je jedini koji je nastavio da se bavi glumom, ja sam odlučio da ću ipak to drugo, to sa muzikom. Bilo je slanja na umivanje, bilo je teških priča, sticala se navika da se ne zapostavlja literatura, čašćavalo se uvredama, i bile su pauze u njegovom izlaganju – predavanju i te preteške tišine u prostoriji punoj dece koja, uključujući i mene, nisu baš sasvim shvatala o čemu se u priči radilo. Ovo crnilo je razorilo, potpuno neočekivano, neoprostivo i užasavajuće. To nema veze sa metodama, to je u vezi sa nečim drugim, monstruoznijim. Užasno se osećam zbog svih koji su stradali, i zahvalan sam na hrabrosti koju pokazuju, jer zbog njih moje dete može da živi u svetu gde ima jednu klopku manje, hvala”, napisao je on.

