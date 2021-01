SVI SE BORIMO KAKO ZNAMO I UMEMO! Glumica progovorila o TEŠKOM periodu i karijeri, priznala da joj NIJE LAKO!

Mlada glumica Anja Alač kaže da u svemu ima veliku podršku majke Vesne Čipčić, ali da je po prirodi vrlo samokritična, posebno kada je posao u pitanju.

- Da. Trudim se da u poslu kojim se bavim radim uvek nešto novo, nešto dalje. Napredak mi je prioritet, a ne lični, trenutni blesak u vidu nekog efekta. Pratim sebe iznutra. Verujem da će vremenom doneti nešto dobro - kaže Anja.

Ona je istakla da ima teške momente iako se čini da je sve idealno.

- Jeste moguće. Ako smo željni da napredujemo, to je realan put zapravo. Čini mi se da proces tugovanja, žalosti, ukoliko ne ode u krajnost i pretvorimo se u ulogu žrtve, može da nam doprinese i da izgradi našu ličnost na pravi način. Tako što ćemo razumeti šta nam se to dogodilo, a uz sve to postati optimisti verujući da je to jedini put kroz koji ćemo proći, da ništa nije lako

Na pitanje koliko je u životu puta pokušavala da bude optimista uprkos lošim momentima, ona je odgovorila:

- Svi se borimo kako znamo i umemo. Nekada je to pravi put, trgnuti se i ustati i biti hrabar i kada nam nije do toga. Teško mogu da sudim o sebi na taj način - ispričala je Anja za SuperTv.

