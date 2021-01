JELENA VELJAČA O ĆUTANJU POSLE ZLOSTAVLJANJA: Žrtvama mnogo TEŠKO da priznaju da ih je neko BLIZAK iskoristio (KURIR TELEVIZIJA)

Glumica, scenaristkinja i aktivistkinja Jelena Veljača, je krajem 2019. objasnila fenomen ćutanja žrtve posle nasilja, a sada su te njene reči aktuelnije nego ikad i ovih dana su mnogo puta podeljene na društvenim mrežama u Srbiji.

Povodom slučaja glumice Milene Radulović o seksualnom zlostavljanju od strane profesora glume Miroslava Mike gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji bila je upravo Jelena Veljača.

"Dve godine svakodnevno komuniciram sa žrtvama porodičnog i seskualnog nasilja. Znam koliko je teško samoj sebi priznati da se nasilje dogodilo i nasilje nazvati pravim imenom. Seksualno nasilje najčešće dolazi iz kruga poverenja. to je najčešće porodica ili neko drugi kome dete veruje", rekla je Veljača.

Ona je dodala da je to upravo slučaj Milene Radulović.

"Taj dramski pedagog je bio neko kome deca veruju, on je bio njihova očinska figura. Jako je teško jednom detetu poput Milene koja je pet godina provela u krugu čoveka koji je nju pripremao za zlostavljanje jednog dana, ada toga nije ni bila svesna", ističe Veljača.

Kako kaže upravo je to ono najopasnije, što se deca godinama pripremaju kako bi jednog dana kada dođe do tog gnusnog čina ona mislila da su delimično odgovorna.

"Žrtve tog sesksualnog zlostavljanja počnu da misle da su delimično zaslužne za to, da su one to izazvale, a to sve od strane zlostavljača služi da bi se izazvala ćutnja", objasnila je Večljača.

Prema njenim rečima zlostavljač to smišljeno radi, kako se žrtve ne bi poverile nikome, jer ih je sram i osećaju stid, a znaju da nešto nije u redu.

