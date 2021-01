JELENA VELJAČA ZA KURIR O ALEKSIĆU: To je zločin nad zločinima! Ništa gore od zlostavljanja dece, te ljude treba NAJSTROŽE KAZNITI

Glumica Jelena Veljača kaže za Kurir da pruža nesebičnu podršku Mileni Radulović i njenim koleginicama koje su odlučile da prekinu zid ćutanja.

- Svaka izvođačka umetnost je plodno tlo za uspostavljanje kruga zlostavljanja. Nama umetnicima je uvek potreban kreativan vođa. Reditelji, producenti i u ranoj dobi pedagozi ljudi su od našeg najvećeg poverenja. Na njima je da postave granicu da su oni kreativci, a ne zamena za oca, majka ili boga. U ovim patološkim strukturama ta granica je pređena. Drago mi je što je Milena smogla hrabrosti da se stane na put nečemu što se dešava 30 godina... To je zločin nad zločinima. Nema ništa gore od zlostavljanja dece i zato treba da se takvi ljudi najstrože kazne - kaže Veljača za Kurir.

foto: Printscreen

Vlasniku škole glume u Beogradu Miroslavu Miki Aleksiću (68) krivičnom prijavom koju je policija podnel Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv njega, na teret se stavlja čak osam silovanja i sedam nedovzoljenih polnih radnji! Kako je za Kurir potvrdila, Ivana Rakočević, portaprol tužilaštva, Aleksić se sumnjiči da je navedena krivična dela počinio od 2008. do prošle godine i to nad šest oštećenih. Posle saslušanja, on je sproveden u Centralni zatvor, pošto je sud prihvatio predlog tužilaštva da mu bude određen pritvor.

Kurir, foto: Zorana Jevtić

