ANDRIJA, MILAN MARIĆ, NINA JANKOVIĆ I DRUGI PRUŽILI PODRŠKU IVI ILINČIĆ! Kolege poslale snažne poruke: Nisi sama, tvoji su uz tebe

Iva Ilinčić, glumica Beogradskog dramskog pozorišta, još jedna koja je policiji prijavila Miroslava Miku Aleksića. Nakon što je smogla snagu i u potresnoj ispovesti obelodanila da ju je seksualno zlostavljao, brojne kolege su joj pružile podršku.

Veliku podršku Iva je dobila od svojih kolega, koje su njenu ispovest delile na društvenim mrežama.

Nina Janković, Aleksandar Radojičić, Milan Marić, Aleksandra Tomić, Jelisaveta Orašanin, Radovan Vujović, Vanja Milačić.

Gumica Aleksandra Tomić se oglasila na svom Instagram profilu, pa pružila podršku:

"Svaka čast", napisala je Aleksandra.

Među ljudima koji su joj javno dali podršku je i Nina Janković, naša poznata glumica.

- Nisi sama! Ti si jedna predivna hrabra devojka - napisala je Nina u svojoj objavi i tako dala podršku mladoj glumici.

I glumac Milan Marić se oglasio ponovom navoda o zlostavljanju mlade glumice i pružio joj podršku.

"Podrška i Ljubav", napisao je on.

Glumac Andrija Milošević takođe je dao podršku mladoj glumici u ovim teškim momentima.

"Nisi sama, tvoji su uz tebe", napisao je on.

Podsetimo, ona je u svojoj ispovesti istakla da je prvi put je seksualno zlostavljana sa 17 godina. Usledio je period pauze do 18. godine, a onda se nastavilo.

- Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikom. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: ”Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće da me spremi za surovi svet reditelja, producenata”. Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak - priča Iva Ilinčić za Blic.

