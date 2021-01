MIKA ALEKSIĆ OD VRHA DOŠAO DO DNA: Vlasnik škole glume i producent, poznat po pedagoškom radu, a radio UŽASNE STVARI UČENICAMA

Ispovest mlade i perspektivne glumice Milene Radulović o tome da ju je još kao sedamnaestogodišnjakinju silovao učitelj škole glume Miroslav Mika Aleksić, potresla je i potresa javnost.

Tim pre što se, kako se navodi, to ponavljalo, a nije bila i jedina. Iva Ilinčić rekla da je i ona policiji prijavila Aleksića. Prvi put je, kako kaže, s*ksualno zlostavljana sa 17 godina. Usledio je period pauze do 18. godine, a onda se nastavilo.

"Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano s*ksualno uznemiravana. Šest godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikom", rekla je Iva.

Njih dve otvorile su spektar pitanja od kojih je glavno: Ko je taj Miroslav Mika Aleksić?

Šturi jezik podataka kaže da je rođen 5. februara 1952. u Beogradu, da je završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju, a potom Fakultet dramskih umetnosti (Odsek režija), na kojem je 1981. diplomirao u klasi profesora Radomira Baje Šaranovića. Od 1980. godine bio je umetnički rukovodilac Dramskog studija Televizije Beograd, odnosno Radio-televizije Srbije (RTS). Na televiziji i radiju režirao je pet dokumentarnih filmova, 11 radio drama, 30 televizijskih emisija i preko 600 premijernih emisija za programe Radio Beograda.

foto: Printscreen/RTS

Nekoliko puta je nagrađivan - 1977. nagradom na Festivalu jugoslovenskog dokumentarnog filma, 1979. prvom nagradom na Jugoslovenskim radio difuzijama, 1980. godišnjom nagradom "Mlado pokolenje", 1986. nagradom za režiju na Međunarodnom filmskom festivalu u Budimpešti. Krajem devedesetih dve godine je proveo na čelu Malog pozorišta "Duško Radović", pre nego što je smenjen.

Gorica Mojović, koja je posle petooktobarskih promena 2000. bila na čelu Sekretarijata za kulturu grada Beograda, ovih dana je na društvenim mrežama napisala:

"Miku su svi hvalili. Nekadašnja sekretarka za kulturu Ljiljana Blagojević postavila ga je za direktora pozorišta ‘Duško Radović’. Kad sam ja došla u Skupštinu grada Beograda, Udruženje dramskih umetnika je tražilo od mene da smenimo Miku Aleksića jer su se brojne glumice žalile na njega. Miku nisam lično znala, ali sam verovala i glumcima i Udruženju. Održan je veliki sastanak u ‘Dušku Radoviću’. Bila je žestoka rasprava, uglavnom najostrašćeniji branioci Mike Aleksića, neću sad da im pominjem imena. Pošto je rasprava bila sve žešća, napuštali su je oni koji su bili za smenu, otišli su i predstavnici Udruženja, ja sam ostala do kraja i po meni su izručivane kofe go...na. Mika Aleksić je ipak smenjen. Naravno da ni tada nisam slutila za šta je sve sposoban, a kamoli da zlostavlja decu, samo sam se suočila sa briljantnim manipulatorom. Oko svega je manipulisao, vešto obmanjivao. To je bio razlog što uprkos napadima nekih istaknutih glumaca nisam odustala i predložila njegovu smenu. Izabrana je umesto njega Anja Šuša", napisala je Gorica Mojović na Fejsbuku.

foto: Dado Đilas

Miroslav Aleksić je najpoznatiji po pedagoškom radu. Uz Batu Miladinovića, osnivača Dramskog studija RTS, radio je u tom studiju, kasnije osnovao svoju školu. U moru podataka stoji da su kod njega svoje prve korake imali mnogi istaknuti glumci, među kojima su Nikola Kojo, Mirjana Joković, Boris Milivojević, Katarina Gojković, Nebojša Glogovac, Bojana Maljević, Nikola Đuričko, Ivan Zarić, Gordan Kičić, Vuk Kostić, Bojana Stefanović, Viktor Savić, Marija Bergam, Vaja Dujović, Anja Alač, Hana Selimović…

U intervju za časopis "Original" 2017. godine između ostalog je naveo:

"Bez osnovnih osobina koje su proistekle iz vrline, nema vrednosti, odnosno sve je vrednost. Tu dolazimo do apsurda i postavljamo pitanje: a šta je sa onim pravim darom? On je danas najviše ugrožen. Ovde se, u ‘filozofskom‘ smislu, u tumačenju, izmenilo pitanje trenutka u kojem čovek živi. Razumeti vreme je veoma važna stvar".

Osim u svetu glume, oprobao se i u politici. Nikad nije bila tajna njegova privrženost Arkanu, pa je 1993. bio kandidat na izbornoj listi Stranke srpskog jedinstva (SSJ) za Narodnu skupštinu RS.

Ovako je atmosferu u pozorištu "Duško Radović" za vreme dve godine upravljanja Mike Aleksića za “Novosti” opisala glumica Aleksandra Anđelković:

"Naša radna obaveza je bila da čistimo pozorište, da ribamo, renoviramo, kuvamo kafe. To više nije bilo pozorište, pogotovo ne dečje... Bila sam vođa pokreta da se smeni Mika Aleksić."

foto: Dado Đilas, Nemanja Nikolić

U braku je sa Biljanom Mašić, glumicom i profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Aleksić, kojeg je pet devojaka prijavilo za silovanje i s*ksualno uznemiravanje, izneo je juče svoju odbranu pravdajući se da ništa od onog što su žrtve rekle nije tačno.

On je saslušavan više od dva sata u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu po krivičnoj prijavi koju su protiv njega podnele devojke koje su pohađale časove glume u njegovoj privatnoj školi.

"Negirao je sve šta mu se stavlja na teret. Rekao je da ništa nije tačno i da ne zna zašto su one sve to rekle", rekao navodno izvor upoznat sa slučajem. Nakon saslušanja Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana vlasniku škole glume u Beogradu osumnjičenom za ukupno 15 krivičnih dela, osam silovanja i sedam dela polno uznemiravanje.

Na osnovu člana 211 Zakonika o krivičnom postupku, po tačkama 2, 3 i 4, odlukom sudije za prethodni postupak pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i oštećene, da ne ponovi krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti. Aleksiću je određen pritvor zbog okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ako osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače.

foto: Printskrin

Takođe, okolnosti ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo ili dovršiti pokušano krivično delo ili učiniti krivično delo kojim preti.

Za krivično delo koje se Aleksiću stavlja na teret propisana je kazna zatvora preko deset godina, odnosno kazna zatvora preko pet godina za krivično delo sa elementima nasilja ili mu je presudom prvostepenog suda izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Osumnjičenom Aleksiću se stavlja na teret izvršenje 8 krivičnih dela silovanja iz člana 178 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ i 5 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182 stav 3 u vezi sa stavom 1KZ u vezi sa članom 178 stav 1 KZ i 2 krivična dela iz člana 182 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ u vezi s članom 181 stav 2 KZ.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir