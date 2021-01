ALEKSIĆ JE NAPRAVIO PAUKOVU MREŽU! Ćustić ispričao kroz kakav PAKAO prolaze devojke: Ne veruju da će čika Mika da uradi BAŠ TO!

Učitelj glume Miroslav Mika Aleksić saslušan je juče pred tužiocem, gde je negirao optužbe nekoliko njegovih bivših učenica, koje su ga optužile za silovanje.

Njemu je određen pritvor od mesec dana, a glumac Slobodan Ćustić iskreno je govorio o celom ovom slučaju.

O PRIČAMA DA JE MIKA ALEKSIĆ ZLOSTAVLJAO NA RAZNE NAČINE SVOJE UČENIKE

"Ja znam sve te priče kojima se služe loši pedagozi da bi pokrili neku svoju glad. Ono kao, ti sad treba da se oslobodiš, 'ajde cela klasa da se skine gola. To sve može da se uradi na drugi način. To su sve citati mojih koleginica, kolega, to je bilo pre 15, 20 godina, posle toga se više nisam kretao u tom društvu, mom društvu", rekao je Slobodan.

O ZABRANI RODITELJIMA DA POSEĆUJU ČASOVE U MIKINOJ ŠKOLI

"To je jedna tragično loša postavka situacije i stvari. Da jedno dete koje je maloletno ide u školu glume, a da nema pravo roditelj da dođe da vidi šta se radi, to je u startu sumnjivo...", istakao je glumac.

"PAUKOVA MREŽA"

"Pričalo se, ja to ne znam, ko je u školi glume kod Mike, on 90 posto prolazi. I ako dete mlado, dolazi iz čistih namera, želi da se bavi umetnošću i onda dođe Mika, Pera, Laza, da kaže "Vidi koliko si talentovana, 'ajde da vidim kako si slobodna" i detetu je samo u glavi da će da bude primljeno. Ona ne sme, ona ne može da veruje da će čika Mika da baš uradi to. Ne, to je zbog glume, to je zbog glume! I to je paukova mreža, ona posle ne sme od sramote da kaže roditeljima šta je dozvolila i kako posle da objasni", pričao je Ćustić.

"Ako je neko idiot, ako je monstrum, nije njemu bitno kako će neko ispred njega da izgleda. Ja sam čuo da je on imao drugačiju pedagogiju prema đacima", istakao je glumac.

SLOBODAN ĆUSTIĆ JE OTAC ŠESTORO DECE I PEDAGOG

"Ja sam otac šestoro dece, bavio sam se pedagogijom, spremao sam decu za glumu. Kad se pojavi neko kod mene, ja tražim da uvek dođe sa roditeljem. I ako vidim zrno nepoverenja, ja to volim kod roditelja da vidim. Ja onda kažem "Ja hoću časove da držim kod vas kući i neko da bude tu, to je pedagoški tako", zaključio je glumac.

