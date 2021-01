MOJA DRUGARICE, BEZ KOJE BIH BILA SAMA! Milena Radulović poslala JAKU poruku podrške Ivi Iličić! ZAJEDNO U BORBI

Iva Ilinčić (24), glumica Beogradskog dramskog pozorišta, još jedna je koja je policiji prijavila čuvenog nastavnika glume Miroslava Miku Aleksića (68) za zlostavljanje, nakon što je to uradila njena koleginica Milena Radulović.

Milena se povodom Ivine ispovesti oglasila na društvenim mrežama, javno joj pružajući podršku.

- Moja legenda, Iva Ilinčić, bez koje bih bila sama! Drugarice, brate, samo napred! - napisala je Milena na društvenim mrežama.

Pored Milene, podsetimo, Ivu su podržale i druge kolege: Srna Đenadić, Aleksandra Tomić, Aleksandar Radojičić, Jelisaveta Orašanin, Andrija Milošević, Nina Janković, Marina Ćosić, Brankica Sebastijanović, Milan Marić, Radovan Vujović, Ivana Nikolić, Miloš Timotijević, Stefan Radonjić, Isidora Građanin, Andrija Kuzmanović, Miona Marković i Ivan Zablaćanski.

Podsetimo, Iva je u svojoj ispovesti istakla da je prvi put je seksualno zlostavljana sa 17 godina. Usledio je period pauze do 18. godine, a onda se nastavilo.

- Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikom. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: ”Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće da me spremi za surovi svet reditelja, producenata”. Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak - priča Iva Ilinčić za Blic.

