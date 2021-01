NJIH 2 IMAJU MOJU LJUBAV I PODRŠKU, KAO I SVE KOJE SU PROŠLE SLIČNO: Biković svim srcem uz Ivu i Milenu! Neka i ostale ISTUPE!

Milena Radulović i Iva Ilinčić javno su govorile o tome šta su prošle u glumačkoj školi Miroslava Mike Aleksića.

Podsetimo, policija je saopštila da je nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić uhapšen zbog sumnje da je s*ksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve u vreme počinjenih dela bile maloletne.

Miloš Biković pružio je podršku svojim dvema koleginicama i to na Instagramu.

"Milena je moja prijateljica. Moja hrabra prijateljica, i to sam oduvek znao, i kad sam je gledao na ispitima na FDU i dok smo radili u Rusiji zajedno. Iva je divna mlada umetnica, iz moje pozorišne kuće, bio sam asistent na njenoj klasi, i sad je pokazala koliko je zrela. Da se nije desilo u mom bliskom okruženju, mojim prijateljicama, mojim koleginicama, devojčicama koje sam gledao kako rastu u divne mlade žene i umetnice, verovatno nikada ne bih znao koliko to može da bude strašno. One znaju da imaju moju ljubav i moju podršku. Njih dve, i sve moje koleginice, ali i bilo koja žena koja se ikada našla ili će se naći u sličnoj situaciji. Nisi sama. Tiče me se", napisao je Biković, pa dodao:

"A svi oni koji broje glasove podrške, lajkove ili krvna zrnca - prave od ove teme ono što ona nikad ne sme da postane. Možda ne znaju šta rade, ne odobravam i ne učestvujem. Ovom prilikom želeo bih da ohrabrim i ostale žene koje su imale slično iskustvo da istupe i progovore."

Podsetimo i Iva i Milena iznele su kroz kakvu torturu su morale da prođu.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17. godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se", otkrila je Milena u svojoj ispovesti.

"Njegova moć je bila u tome što je verovao da nijedna od nas neće govoriti. I nije do sada. Dok Milena koja je najhrabrija nije povukla sve nas i dala nam krila da se oslobodimo. Kada su ga uhapsili, ja sam takvo oslobođenje osetila, kao nikada ranije u životu, nisam ni bila svesna tereta. Možda će zvučati glupo, ali to je bila kao neka hipnoza. Ja sam godinama nakon grupe, sa njim bila u dobrom odnosu. Bio je prisutan na Akademiji, gledao je neke moje ispite, ja i dalje sebi nisam mogla da objasnim da je to nešto loše", istakla je Iva.

