SA 15 GODINA ME LJUBIO PROFESOR OD 85 GODINA! Vođa viole Beogradske filharmonije Ivana Uzelac progovorila o traumama iz škole

Vođa viole Beogradske filharmonije Ivana Uzelac odlučila je hrabro da progovori o nasilju i psihičkoj torturi nad ženama u umetničkim krugovima, nakon što su glumica Milena Radulović i Iva Ilinčić u ispovestima otkrile da su bile seksualno zlostavljane i uznemiravane od profesora glume Miroslava Mike Aleksića (68).

Kao violista susrela se sa brojnim nepravdama tokom duge muzičke karijere, a sada je progovorila o traumi koju je doživela sa 15 godina kada ju je tadašnji profesor sa 85 godina ljubio na času.

- U pitanju je jedan stari profesor, koji je odavno pokojni. „Slučajno“ nas je ljubio u usta na časovima. Obično su to bile devojčice, ali i jedan dečak pošto nije video dobro. Bio je stariji, dešavalo se da nas ljubi u usta. Tada smo bili deca i bilo je to odvratno doživeti. Nismo smeli o tome da pričamo roditeljima. Sa druge strane taj odnos učenik-profesor, gde vam on predsatavlja autoritet. Mi smo tada bili prepušteni profesoru potpuno, u tom uzrastu je on nama i mama i tata – započinje priču Ivana i ističe kako je bitno da ljudi shvate koliko je umetničko školovanje teško.

- Htela sam ljudima da stavim do znanja da je umetničko školovanje vrlo osetljivo, emotivno, lako se manipuliše sa decom u tom uzrastu. Ne razumeš šta ti se dešava. Razumem Milenu Radulović i sve devojke koje su kroz to prošle. Nemoćni smo u tom uzrastu. U umetničkim školama se primenjuje ponižavanje, ne samo seksualno zlostavljanje, nekada je gora psihička tortura. Bilo je profesora koji su primenjivali metode čuvene ruske škole. Ponižavanje, maltretiranje, da moraš da vežbaš i daš celog sebe - govori Uzelac.

- Moj primer je banalan u poređenju sa Milenom i drugim devojkama, ali sam se opet i ja vraćala na te časove jer sam se bojala da priznam roditeljima. Bitno je da shvatimo da to nije lako. Postoji više slojeva povređivanja mladih osoba konstatuje Ivana.

- U mojoj okolini nije bilo ekstremnih slučajeva kao sa Miroslavom Mikom Aleksićem. Postoji i danas slučajeva kao sa ruskom školom. Verujem da su danas deca borbenija, ovaj primer sa glumicama je sigurno nešto što traje decenijama. Drago mi je što su se ljudi zainteresovali za to šta se dešava u umetničkim školama. Jako je bitno o tome da se priča. Emotivni odnos je pogodno tlo za svaku vrstu manipulacije. Bitno je da se roditelji raspitaju kome daju decu i svoje poverenje - zaključuje Ivana Uzelac.

