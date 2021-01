NABIO JE KATEDRU NA VRATA I POČEO DA ME PIPA: Imenom i prezimenom navela PROFESORE koji su je NAPASTVOVALI (KURIR TELEVIZIJA)

Glumica i balerina Jelena Tinska dala je otkaz iz pozorišta kada je Miroslav Mika Aleksić došao na čelo.

Jelena je o njemu govorila kao o strogom čoveku, koji je celo pozorište vodio kao vojsku.

Na pitanje novinarke „Kurir televizije“ da li je nekada bila zlostavljana, ona je rekla da se našla u toj situaciji.

-Čula sam da je FDU dao izjavu kako kod njih nikada nije bilo tako nešto. Da, bilo je! Moj profesor dikcije Branivoj Đorđević, on je nagurao katedru na vrata i skoro me silovao. Pipkao me je, krenuo da me svlači i ja sam ga šutnula i pobegla. Kod mog profesora glume Minje Dedića, koji je mi je rekao dođi ti kod mene kući da razgovaramo i onda me je napastvovao. Ja sam otišla kod dekana i on je rekao da će da ih ukori. I na tome se završilo. Tada niste postojali vi, da su postojali ovakvi mediji, ja sigurno ne bih ćutala – potresno je svedočila Jelena.

