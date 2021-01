NEOBIČNA PRIČA NOVINARA UROŠA DIMITRIJEVIĆA: Od prodaje romana iz gepeka do trke za Ninovu nagradu

Prvenac mladog novinara BBC iz Niša Uroša Dimitrijevića "Siroti mali ratovi" jedan je od zanimljivih naslova izabranih u uži izbor za Ninovu nagradu.

- Nisam očekivao da ću dogurati toliko. Prvo, ja dugo nisam znao da je roman uopšte prijavljen za Ninovu nagradu. Izdavač je prijavio knjigu, a ja sam saznao tako što sam guglao kako bih video gde se sve knjiga prodaje i naišao na link. Kad sam to video, bio sam u fazonu "hajde da vidim da li će me odmah otpisati". Tako da je i ulazak u širi izbor bio veliko iznenađenje, a uži izbor, ne znam, kao nekakva paranormalna aktivnost. Vrlo mi je drago što je žiri dao šansu jednoj komediji.

Kako je nastao roman i šta vam je bilo inspiracija?

- Pa ne znam, ne mogu da utvrdim odakle inspiracija. U početku nisam znao ni u kom pravcu idem. U jesen 2018. godine su mi se desile neke stvari i postojao je taj osećaj kojeg nisam mogao da se otresem. Znao sam kako se osećam i imao sam jednu scenu u glavi. Seo sam za laptop i počeo da pišem. Nekih deset meseci kasnije, tačnije nakon ravno 100 mejlova koje sam slao samom sebi (u strahu da će se ono što čuvam na kompjuteru ili hard disku nekako izgubiti), završio sam prvu ruku romana.

Zanimljivo da ste prvih 100 primeraka romana prodali iz svog gepeka. Kako ste došli na tu ideju?

- Pandemija me je sprečila da održim klasičnu promociju knjige, ali mi je nekako i olakšala stvari, jer nisam morao da radim upravo to - da imam promociju knjige. Ja bih se prvi smorio na sopstvenoj promociji, a kamoli nesrećnici koji bi se našli u publici. Zapravo, distribucijom iz gepeka sam ostvario mnogo bolji kontakt sa čitaocima. Dođem do zgrade, dobiju posvetu, popričamo pet do deset minuta, ne moramo čak ni da pričamo o knjizi. Neke od ljudi koji su tako poručili knjigu nisam video godinama, pa je baš bilo lepo sresti ih i videti šta rade u životu. A marketing je sve, i što pre ljudi to ukapiraju, pre će uspeti da urade nešto sa onim što stvaraju. Niko se neće cimati za vašu knjigu kao vi sami, a od priče "napisao sam knjigu, kupite je, molim vas" nema ništa. Tako da, nakon što završe rukopis, umesto što kritikuju Instagram influensere i tiktokere da srozavaju kulturu ili šta znam, mogli bi i nešto pametno da nauče od njih. To je potpuno nova vrsta kreativnosti i to treba uvažavati.

Kakvi su vam planovi?

- U Parizu sam na master studijama, tako da moram da napišem jedan baš obiman rad, koji, kao i roman, nemam pojma kako ću napisati, ali snaći ću se. A mislim da ću na leto početi da radim na novom rukopisu. Planiram da sad idem ovim redosledom: master rad, zbirka priča, roman, roman. Valjda će mi to uspeti.

