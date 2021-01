GLUMICA NADA MACANKOVIĆ POHAĐALA ALEKSIĆEVU ŠKOLU GLUME: Probudila sam se u košmaru! Sve lepe uspomene su zavijene u CRNI DIM!

Glumica Nada Macanković takođe je pohađala školu glume Miroslava Mike Aleksića. Na svom Fejsbuk profilu glumica je opisala svoja iskustva iz ozloglašene škole glume. Takođe, ona je poslala i snažnu poruku svim devojkama koje su se hrabro odvažile da javno istupe i ispričaju svoja traumatična iskustva. Prva među njima bila je glumica Milena Radulović, koja je svojom bolnom ispovesti o silovanju pokrenula lavinu i motivisala druge devojke.

- Vrlo brzo pošto sam ušla u grupu u prvoj godini Gimnazije, bukvalno sam živela za utorak i četvrtak veče. To je bilo magično mesto, za mene mesto gde su se otvarali novi svetovi, mesto gde sam toliko toga naučila, gde sam se smejala, igrala i stekla nove najbolje prijatelje. Mikino "Marš na umivanje!" i "Gluperdo!", Mikina strogoća, za nas je uglavnom bila zabavna, mi nismo bili mazohisti, i nismo to tako ozbiljno shvatali. Pristali smo da poštujemo stroga pravila, jer su ona bila ispravna, pristajali smo na kritike, jer su one bile za naše dobro. Nikakvo zlostavljanje nisam tamo doživela. Srećom nisam jedna od njih. Ovo što je otkrilo zadnjih dana, za mene je imalo efekat izmicanja tla pod nogama, ne znam kako bih to dručačije opisala, osim da sam se odjednom probudila u najstrašnijem košmaru. Iako je sve toliko očigledno, odbijala sam da poverujem, borila se sa sobom dan i noć. Šta drugo da kažem, osim - moj ogroman naklon devojkama koje su otkrile strašnu istinu i sprečile da se zločini dogode još mnogim drugima. Svima nama ostalima, ostaje da žalimo za svim onim lepim uspomenama koje su sada zavijene u crni dim. I ostaje nam još nešto mnogo važnije - ostali smo jeni drugima da budemo podrška i prijatelji u ovom surovom svetu gde su ovakve stvari moguće - napisala je glumica Nada Macanković, sada Janić.

