JASNA PORUKA! Olja Lević i Isidora Građanin progovorile o monstruoznom zlostavljanu iz škole glume: Pružile PODRŠKU koleginicama!

Glumice Olja Lević i Isidora Građanin pružile su podršku koleginicama Mileni Radulović i Ivi Ilinčić koje su iznele priču o monstruoznom s*ksualnom zlostavljanju u čuvenoj školi glume Miroslava Mike Aleksića.

foto: Printscreen/Pink

- Ja se nadam da će se razotkriti sve. Kada sam videla, šokirala me je vest i jako uznemirila, jer to su generacije glumaca. Ogromna podrška i Mileni i ostalim glumicama. To je herojski potez. Ovo će dosta doprineti ljudima koji su zlostavljani - izjavila je Olja.

Isidora je otkrila da nije imala slična iskustva.

- Hvala Bogu ne. Devojke imaju moju apsolutnu podršku. Ovo je prelomni trenutak u našoj profesiji - rekla je Isidora u emisiji "Amidži Šou".

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Glumica Milena Radulović prva je u javnost iznela priču o monstruoznom silovanju u čuvenoj školi glume, a posle nje javile su se i druge devojke koje su bile Mikine žrtve.

- Ovo je monstruozna mreža inteligentno sklopljena u najvišem krugu društva, od najranijih godina upakovana u najplemenitije forme umetnosti i religije čoveka koji korak po korak, zna šta radi i s predumišljajem dolazi do cilja - rekla je Milena za medije.

foto: Vladimir Šporčić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/S.M.

Kurir