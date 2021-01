DŽUKELA JEDNA, BRUKA PROFESIJU! Radmila Živković potresle ispovesti devojaka koje su prošle TORTURU u Mikinoj ŠKOLI GLUME!

Ispovest Milene Radulović o tome da ju je još kao sedamnaestogodišnjakinju silovao učitelj škole glume Miroslav Mika Aleksić, potresla je javnost.

Slavna glumica Radmila Živković dodaje da je uhapšeni učitelj glume sramota za profesiju i da treba da bude najstrože kažnjen.

"Džukela jedna, sram da ga bude! Urlala bih od besa zbog svega što se desilo tim devojkama. Moja ćerka je tri puta išla na njegove časove i više nije htela pošto ju je udarao štapom po prstima. Taj monstrum treba da prođe kroz toplog zeca jer je bruka za profesiju, đubre jedno!", govorila je Radmila.

foto: Ana Paunković

I glumica Iva Ilinčić rekla da je i ona policiji prijavila Aleksića, pa se oglasio njihov kolega Gordan Kićić i poslao im podršku.

"Ko dirne naše sestre dirnuo je sve nas!", napisao je on na Instagramu, uz fotografiju na kojoj je pozirao sa natpisom: "Nisi sama".

"Devojke sa korakom od milion milja. Hvala vam što postojite!", napisala je Anica Dobra na Instagramu.

Posle glumice Milene Radulović, o paklu kroz koji je prolazila progovorila je i njena koleginica Iva Ilinčić, koja je u Mikinu školu krenula sa 10 godina, a u njoj ostala do upisa na fakultet. Kako je rekla u ispovesti za Blic, sve što se dešavalo podsetilo ju je na princip sekte u kojoj je nesvesno bila.

foto: Profimedia

"Tada nisam to razumela. Mislila sam da je to ne druga porodica, već naša proširena porodica. On je poništavao autoritet roditelja, jako inteligentno, postavljao sebe kao apsolutno dominantnog. To nije izazivalo samo strah i poštovanje već ogromnu ljubav", izjavila je u ispovesti Ilinčićeva i nastavila:

"Osećaš da mu pripadaš, da mu stalno nešto duguješ, pa kad se i dese tako loše stvari, ti razmišljaš kako on tebi želi dobro."

foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Informer

