KATARINA ŽUTIĆ O ZLOSTAVLJANJU KOJE JE VRŠIO ALEKSIĆ: Trauma je kad smatrate nekog većim od OCA i uradi vam GNUSNU STVAR!

Katarina Kaja Žutić govorila je o zlostavljanju koje je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić vršio nad učenicama koje su pohađale njegovu školu.

Katarina Žutić dala je apsolutnu podršku mladim glumicama Mileni Radulović i Ivi Ilinčić, koje su u javnost iznele bolne detalje o tome kako ih je Mika Aleksić silovao i s*ksualno zlostavljao.

"Monstruozno je, stojim uz sve devojke i mlade žene koje su smogle snage da izađu iz mračnog tunela, sigurna sam da im nije bilo lako. Oni su svi tako oduševljeno slušali njega, kao nekog svog gurua. Meni lično, koja sam dete glumaca, i odrasla sam u glumačkoj porodici, meni je taj autoritet bio upitan, a on je pravio jednu mistifikaciju, i ta mistifikacija je očigledno bila savršen poligon za manipulisanje. Kad ste me pozvali i rekli da ćemo razgovarati o ovome, ja sam to jedva čekala, da ovo nekako pregrmim. Jako je ružno to što se desilo, ne jednoj, nego mnoštvu devojaka, to su osetljive godine puberteta. To su deca, ali u telu zrelih ljudi", rekla je Kaja, pa dodala:

"Ja to zamišljam kao izazak iz nekog tunela u kom su se batrgale, čuvati tu svoju istinu godinama. To je malo je reći skandalozno, pogotovo zato što je on radio decenijama, generacije i generacije je vodio, čitav život je maltene proveo u tom poslu, on je sad mator čovek, žao mi je što se to nije desilo ranije, što nije ranije otkriveno."

Glumica je navela da smatra da će ovo što se dogodilo probuditi roditelje.

"...Ja sam htela da se upišem u tu školu kao mala, ali sam zbog toga odustala. To mi je nezdravo bilo i tada, kao detetu, a kamoli sada. Trauma je mnogo veća kada neko koga smatrate većim ocem od vašeg oca uradi tako gnusnu stvar. Hvala devojkama što su progovorile", završila je Katarina Žutić u jutarnjem programu televizije "Prva".

Podsetimo, Miroslav Mika Aleksić (68), vlasnik čuvene škole glume, tereti se, pored silovanja, i za sedam nedozvoljenih polnih radnji od 2008. do 2020, a posle saslušanja u tužilaštvu, određen mu je pritvor.

