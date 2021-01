OSUĐUJEM BILO KOJU VRSTU NASILJA! Eva Ras se oglasila povodom zlostavljanja glumica, a evo šta je rekla o Miroslavu Aleksiću!

Vest da je učitelj glume i reditelj Miroslav Mika Aleksić optužen za sekusalno nasilje od strane mladih glumica, polaznica njegove škole, odjeknula je kao bomba u Srbiji.

Mnoge kolege i koleginice podržale su devojke koje su skupile hrabrost da prvi put izađu u javnost i priznaju svoje traumatično iskustvo sa Aleksićem. Povodom ovih događanja oglasila se i glumica Eva Ras.

foto: Dado Đilas, Nemanja Nikolić

- Svi osuđuju čoveka, a ja mislim da sud treba da ga osudi. Ova hajka liči na divlji zapad, a mi smo u Evropi, civilizovana zemlja. Ja ne znam da li je on kriv, ja nisam držala sveću, ali ovolika hajka na čoveka koji nije osuđen - istakla je glumica pa dodala:

- Da li znate vi šta je osnova pravne države, da onaj ko nije osuđen on je nevin dok se ne dokaže suprtono. Neverovatne uvrede, same gluposti se pišu. Jutros sam pročitala da je Bata Miladinović bio još gori jer je on samo masturbirao pred maloletnicama. Da li ovo može neko da zaustavi - rekla je pa nastavila:

- Silovanje i bilo koju vrstu nasilja ili ucene najoštrije osuđujem, ali treba da sačekamo da vidimo šta će sud reći.

Na naše pitanje da li je upoznata sa tim da ga je prijavilo još nekoliko učenica, glumica je ostala zatečena i u šoku:

foto: Zorana Jevtić

- Kako je moguće za jednu noć, da su bili očevidci bilo bi previše... Devojke se plaše to verujem, ali oni koji pišu oni ne. Ja ne znam tog čoveka, ja kad sam prvi put pročitala meni je bilo strašno. Ali ne može niko da sugeriše javnosti i narodu Srbije da je taj čovek toliko kriv, to će sud da utvrdi. Ne možemo sad zbog toga praviti linč. On ima pravo da se brani kao i devojke, a mi smo samo svedoci, a ne sudije. Intelektualciju su ga već vešali na Terazijama - rekla je Eva, a onda progovorila o svom neprijatnom iskustvu sa kojim se susrela na početku karijere:

- Ja nisam otišla na Brione kod Tita kad me zvao. O tome se piše već 30 godina. Tada to nije smelo da se pominjem a sada se priča zašto ja to tada nisam izjavila. A on je bio diktator, novine su bile strogo kontrolisane. I dan danas bi me neki vešali na Terazijama. Ja sam celog života bila van toga. Ko god bi se nabacivao, ja bi se sklonila od toga. I rekla sam onima koji su došli da mi uruče poziv da ću ja biti glumica i posle Tita. Ja ne osuđujem ove devojke. One moraju da dokažu to na sudu - rekla je glumica.

foto: Zorana Jevtić

