JUGOSLAVA DRAŠKOVIĆ NA IVICI SUZA! Glumica prokomentarisala zlostavljanja u školi glume pa uputila SNAŽNU poruku svoj deci!

U subotu uveče kao bomba odjeknula je vest o s*ksualnom zlostavljanju iz škole glume Mike Aleksića, kada je Milena Radulović iznela u javnost svoju ispovest o zločinima iz škole glume. Danas je glumica bila na saslušanju, a sutra se očekuje i saslušanje i Ive Ilinčić. Tim povodom glumci Jugoslava Drašković i Milan Bosiljčić dali su komentar gostujući u Šoktok - u.

- Nisam spavala od subote ni jendu noć. Razmišljla sam o tim devojkama i šta im se desilo. Velike su to grozote, moj utisak je da je Milena heroina modernog doba. To što je ona uradila niko nije uradio za 30 godina, ili već koliko postoji škola - govorila je vidno potresena Jugoslava.

- To što smo videli, snimke, kako se ophodi prema deci, tako nešto reći deci je upitno. Ja se mom detetu tako ne bih obraćao - rekao je Milan Bosiljčić.

- To je kao kult, to su deca od 10 godina, koje on vaspitava kako hoće. Najteže je bilo prvi progovoriti, Milena je prva, posle nje i Iva, nije dozvolila da ijedno dete strada. I dečaci mogu da prolaze, nema trpljenja. Deco, pričajte sa svojim roditeljima - zaključila je Jugoslava.

