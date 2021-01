KRATKO I JASNO: Ceca Bojković iznela svoj stav o koleginicama Ivi i Mileni koje su prijavile Aleksića za ZLOSTAVLJANJE

Vest da je učitelj glume i reditelj Miroslav Mika Aleksić optužen za s*ksualno zlostavljanje mladih glumica, polaznica njegove škole, odjeknula je kao "bomba" u Srbiji.

Mnoge kolege i koleginice podržale su Milenu Radulović i Ivu Ilinčić koje su skupile hrabrost da prvi put izađu u javnost i progovore o svojim traumatičnim iskustvima sa Aleksićem.

Povodom ovih neprijatnih događanja oglasila se i glumica Svetlana Bojković.

"Podržavam ove devojke, i ako se dokaže da je sve to istina, prestupnik mora da bude strogo kažnjen", bila je kratka glumica.

Milena je inače u svojoj ispovesti navela da je "okidač" da prijavi Aleksića bila je jedna maloletna devojka, koju ranije nije poznavala.

"Mi smo to doživljavali kao izlaske. U toj grupi smo bili svi toliko ogoljeni, svaki put je neko 'išao na umivanje', faktički smo manje-više svi bili iskreni. Nije bilo foliraže, kao u školi. Niko se nije pravio, nije bilo glume, osećao si se opušteno. Svi moji prijatelji do dan-danas su iz te škole, i to je ono što niko nikada neće upropastiti... Ovih dana sam najveću podršku osetila upravo od drugara i kolega iz grupe, iako se javno manje izjašnjavaju nego druge kolege. Svima sam zahvalna za podršku, celoj zemlji sam zahvalna", rekla je ona.

