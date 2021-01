MILENA RADULOVIĆ PRE UŽASA KOJI JE PRIZNALA OBEZBEDILA SVETSKU KARIJERU: Glumica je imala uloge u brojnim velikim ostvarenjima!

Milena Radulović, hrabro i javno je istupila sa tvrdnjama da ju je, dok je još bila maloletna silovao dugogodišnji učitelja glume Miroslav Mika Aleksića.

Njenim primerom povele su još neke glumice, među kojima i Iva Ilinčić i tako utisnule put i ostalim žrtvama koje se i dalje prijavljuju.

Milena Radulović je domaćoj publici poznata po ulogama u serijama "Jedne letnje noći", "Prvaci sveta", "Besa", "Pet" i "Državni službenik", kao i po filmu "Balkanska međa" koji je nastao u rusko-srpskoj koprodukciji i koji je bio odskočna daska za veliko rusko tržište.

Otkud baš ona u u filmu "Koljska ultradubina", Milena odgovara:

"To je više pitanje za produkciju ili reditelja, pa je možda najbolje da prenesem njihove reči kako bih ti odgovorila. Objasnili su mi da su me odabrali zato što ruski glumci nemaju iskustva sa žanrom i često svojim nastupom „odvuku“ scenu u pogrešnom pravcu, ne umeju da na pravi način odmere emociju. Drugo, a možda i još važnije, Balkanska međa je za mene bila dobra odskočna daska. Ovaj film je primećen u Rusiji i ljudi su čuli za mene, a opet, moje lice tamo još nije "potrošeno". Tim koji stoji iza Koljske ultradubine je želeo glumce koje ruska publika neće dovoditi u vezu za drugim filmovima, što i nije tako retko kada se radi kasting za horor. Gledaocima je strašnije i uverljivije kad u opasnosti vide nepoznata lica, a ne neko popularno glumačko ime o kome imaju predznanje i koga već poistovećuju sa nekom prethodnom ulogom. Što se mene tiče, recept za dobijanje uloge je jednostavan: dala sam sve od sebe na kastingu i jasno svima dala do znanja da želim da budem deo ovog projekta i da verujem u njega. Posle mesec dana su me kontaktirali iz produkcije i rekli da sam izabrana i da je potrebno da se preselim u Rusiju na četri meseca", rekla je i dodala:

"Dva meseca pre početka snimanja trenirala sam s kaskaderima, vežbala padove i borbe, visila na sajlama, a onda pokušavala da sve to izvedem uspešno u kadru, pred kamerama. Mnogo sam napredovala tokom priprema i snimanja, naučila da na pravi način koristim svoje telo što mi je, priznajem, do ovog filma bila najslabija glumačka tačka. Pošto sam već u dobroj fizičkoj formi, sve to mi je bilo jako zabavno i uzbudljivo, iako je na setu bilo izuzetno naporno i zahtevno."

Ima li filmskih ponuda u Rusiji i Srbiji o kojima smeš da pričaš?

"Tokom leta svakako ostajem u Srbiji, kod kuće. Snimam. Balša Đogo je u "Košarama" za mene napisao malu, ali vrlo efektnu ulogu. Čim sam pročitala svoje scene znala sam da je u pitanju lik koji ne smem da propustim i veoma se radujem predstojećoj saradnji sa Balšom. Sa njim sam već radila na seriji "Pet" tako da smo uigran tim. Pored toga, snimaću i seriju Beležnica koju režira Miroslav Lekić i u kojoj glumim devojku glavnog junaka. Partner u "Beležnici" će mi biti Mihailo Momo Otašević. Dobila sam i ulogu u seriji/filmu Toma, biopiku o Tomi Zdravkoviću, takođe ćemo snimati ovog leta - više od toga u ovom trenutku ne smem da otkrivam. U Rusiji me kasnije tokom godine svakako čeka nastavak rada na istorijskoj seriji Ivan Grozni, a što se ostalog tiče - to ćemo videti na jesen, kad se okončaju snimanja u Srbiji", pričala je Milena.

"Od svega što sam ovde do sada radila, omiljeni mi je lik Nade u filmu o Tomi Zdravkoviću. Bilo je uživanje snimati u Herceg Novom. Biće mi baš drago da vidim film "Toma" kad izađe jer sam u njemu uradila za mene hrabre iskorake. Recimo, prvi put u životu opustila sam se dok sam glumila i nisam imala "štreberske" stege da li će nešto biti suvišno. Verovala sam da je vreme da se konačno "pustim" i imala sam poverenje u ekipu da mogu to da učinim. Prava Nada je i dalje živa, ali nisam bila sa njom u kontaktu", završava Milena Radulović.

Podsećanja radi Milena Radulović je juče bila u Višem Tužilaštvu na saslušanju koje je trajalo više od pet sati. Milena je u tužilaštvo pristigla vidno iznurena i potresena, a nakon izlaska sa saslušanja nije bila raspoložena za izjave.

