RAZBILE STE VRH LEDENOG BREGA! Branka Petrić poručila da su Iva i Milena JUNACI! Potresene ispovesti koleginica dirnule glumicu

Milena Radulović priznala je nedavno da ju je kao sedamnaestogodišnjakinju silovao učitelj škole glume Miroslav Mika Aleksić.

U ispovesti je i glumica Iva Ilinčić rekla da je i ona policiji prijavila Aleksića za zlostavljanje, dok su ih mnogi glumci podržali u javnosti.

Glumica Branka Petrić (83) devojke je naziva junacima.

"Kad je sve počelo u Americi sa pokretom "Me too" pitala sam se šta bi tek bilo kad bi kod nas to krenulo, koji užasi bi bili ovde otkriveni... Razmišljala sam o moćnicima i u najmanjim mestima, kako postaju predatori kako koriste svoju moć... I evo, desilo se. Drage moje lepe, mlade koleginice. Sigurna sam da bi vam velika gospođa Rahela Ferari rekla na svoj način: "Devojke, vi imate muuu*a!". Ko ima mu*a? Junak ima mu*a. Spreman je da učini ono što drugi ne mogu, ne smeju, ne umeju, plaše se... To ste vi uradile! Pokrenule čak i region", kazala je ona.

"Želim vam da izdržite sve što vas čeka i da, najzad oslobođene, nađete svoj mir. Ne možeti sada znati koliko je još radosti, lepote življenja i stvaralaštva pred vama. To vas čeka. I na to imate pravo. I tako će vam biti kao i svima drugima koje ste ohrabrile da progovore, razbijajući vrh ledenog brega opšteg ćutanja i o drugim velikm problemima koje živimo. Nadam se da će pravda biti u potpunosti zadovoljena", dodala je.

