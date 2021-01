MIRA JE PRVA GOVORILA O POLOŽAJU ŽENA U FILMSKOJ INDUSTRIJI Domaći režiseri nisu znali šta da rade s glumicama osim da ih skidaju

Jugoslovenska glumica Mira Furlan umrla je u 65. godini, objavljeno je na njenom zvaničnom Tviter nalogu. Jedna je od prvih glumica sa Balkana koja je govorila o onome što filmske umetnice doživljavaju na Balkanu, i među prvima podvukla sličnosti koje imaju holivudski pokret "MeToo" i ono kroz šta prolaze balkanske filmske radnice.

Ona je u jednom intervjuu poredeći holivudsku i balkansku scenu rekla da mnogo toga zavisi od “moćnih muškaraca”.

- Kao što ste mogli da pratite, sada su se ovde, u Holivudu, razotkrile mnoge stvari, koje su identične s balkanskom scenom. Mislim, naravno, na pokret MeToo. U jednoj i u drugoj sredini jaki manipulišu slabijima, ucenjujući ih i kupujući ih. Žene su i ovde i tamo navikle da se ne obaziru na bezobrazluk i prostakluk moćnih muškaraca, od kojih zavise njihove karijere. Eto zgodne spone između dva tako različita sveta - rekla je tad za Dnevni avaz.

Na pitanje o omiljenim ulogama tom prilikom odgovorila je ovako:

– Nemam omiljene uloge. Imam omiljene ljude. Dobre trenutke. Neku scenicu sa snimanja, koja mi je tada nešto značila i koja me je nečemu naučila kad mi je to trebalo. Imam mnoga loša sećanja. Male izdaje. Ljude koji su se pokazali drugačijima nego što se činilo, reditelje koji režiju shvataju kao igru moći. Producente koji ne štite glumce od sadističkih poriva reditelja. Ali, ima i divnih, dobrih uspomena. Baš kao i život, glumački posao je haotičan, prepun lepote i gadosti, uspona i padova, dobrih i loših ljudi. Sve to ide u rok službe, kao što kažu.

Svojevremeno je Mira Furlan uoči premijere filma "U raljama života" stigla u Beograd i dala intervju u kome je govorila upravo o položaju glumica i o svom razočaranju. Na opasku novinarke o svojoj tituli zavodnice, odgovorila je ovako:

- Znate, uvek se pitam šta ću uraditi kad počnu da mi postavljaju takva pitanja. Kao, ja, pa neka „fam fatal“, da li sam to zaista ja ili samo igram... Gluposti, rečju. Ipak, uspevaju da me zbune jer nemam taktiku, nemam rutinu u takvim razgovorima, nemam odnos prema tome.

- Neprilika je, izgleda, i u tome što se više gleda koje vi delove odeće imate na sebi, odnosno koje nemate – primetila je novinarka, a prenosi "Yugopapir".

- Pa da, a tu je i odsustvo bilo kakvog razumevanja, poštovanja prema poslu kojim se bavim. Uopšte, odsustvo bilo kakvog dostojanstva koje prati ovaj naš posao, to postaje već malo previše za mene – rekla je Mira, dodajući da se oseća ugroženo „svim tim ljudima i razgovorima i tom popularnom jugoslovenskom kulturom čiji je deo postala ne želeći to“.

Zaista, kakav je vaš odnos prema svlačenju?

- Nikakav! Nemam ga! Šta to znači? Nešto bi čovek igrao, nešto ne bi igrao. To je sve. Ali, sada sam počela da razmišljam o tome. Ljudi naprave taj odnos. Sada sam počela to da mrzim i u svemu postala baš ono što nikad nisam htela, bedan građanin. Imala sam sasvim otvoren odnos prema tome, ali sada više nemam jer ga drugi nemaju - rekla je tada Mira Furlan.

Mira je za "Danas" povodom digitalne verzije filma "Lepote poroka" govorila o snimanju filma, golotinji, tadašnjem položaju žena.Se*sualno oslobađanje žene iz unutrašnjosti Crne Gore nakon što dolazi u nudistički kamp da radi, brojne scene golotinje, se*s utroje... Sve se to moglo videti u kultnom filmu, a Mira Furlan imala je da kaže nešto povodom toga.

- Naši domaći režiseri nisu znali što da rade sa glumicama osim da ih skidaju. Tako da to nije bila neka naročita novina. Nisam sigurna da li je iko i primetio razliku između uobičajenog bezrazložnog, voajerskog, prostačkog, eksploatatorskog sek*ualizaranja žena na našem filmu od Živkovog pokušaja da u ovom filmu progovori iz pozicije žene kao potpunog outsajdera u društvu - kaže glumica.Mira Furlan, nakon bogatog životnog i poslovnog iskustva u inostranstvu, osvrnula se i na to koliko su je roditelji liberalno vaspitali, budući da je i u ranoj mladosti sebe smatrala jednakom muškarcima i nije se obazirala na uvrede i seksizam. Ali u bivšoj Jugoslaviji se*sualno uznemiravanje je, kaže, bilo svakodnevica.

- Se*sualno harasiranje je bio zrak koji smo udisali, nešto što si morao shvatiti kao činjenicu s kojom se živi (kao zagađenje zraka, npr.), inače se nije dalo opstati. Uglavnom smo sve radili da bismo zaštitili muškarce od njihovog vlastitog samoponiženja. Što je neverovatno: bilo je nekako važnije da opresoru ne bude neugodno nego da mu se, recimo, udari šamar. U tom smislu smo svi, i žene i muškarci, zapravo podupirali seksistički sistem ugnjetavanja žena. ali: ja nisam imala nikakve sumnje da ću JA pobediti sve te glupe prepreke i da ću pokazati svetu da sam isto toliko vredna kao i bilo koji muškarac. Ta mi je vera ušla u glavu s majčinim mlekom. I na tome sam beskrajno zahvalna - rekla je Mira Furlan.

