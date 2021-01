ONI SU STEKLI OČINSKU FIGURU U TOM MANIPULATORU! Aleksićev kolega progovorio o njegovim METODAMA, očajan zbog svojih studenata

Glumac i profesor glume Nebojša Dugalić pružio je ogromnu podršku Mileni Radulović i Ivi Ilinčić, te je istakao da je užasnut saznanjem o gnusnom činu od strane Miroslava Mike Aleksića.

- Ovo je jako delikatna stvar zbog onih koji su žrtve, jer je to iskopavanje traume i ponovno proživaljavanje iste. Meni je teško da u svemu tome ne budem ličan, pogotovo što sam dosta radio i sa Milenom i sa Ivom. Čak ima jedna scena u seriji gde igram oca Ivi, u kojoj idem da pretučem profesora koji ju je napastvovao. Stvarno sam sve ovo doživeo krajnje lično. Tužno je da ovakve stvari moramo da rešavamo pritiskom javnosti i raspredamo priče i time ozleđujemo stare rane, ali je dobro otvoriti temu zbog sve dece koja će ići na nekakve radionice i škole. Roditelji treba iz ovoga da shvate da moraju biti sveprisutni u životu svoje dece i izgraditi odnos da im ona sve mogu da kažu - započeo je u svoje iznošenje Dugalić o slučaju koji je uznemirio ceo Balkan i otkrio da su njegovi studenti bili kod Mike Aleksića u školu.

foto: Dado Đilas

- Mnogi moji studenti su prošli Mikinu školu, slušao sam priče o nekakvoj strogosti, meni te metode nisu bile bliske. To takozvano čeličenje za život, meni to nikad nije bilo blisko. Uvek je tu posredi nagoveštaj nekog ličnog problema, koji treba imati na oku. Nisam ranije čuo ovakve priče o Aleksiću, ali sam čuo da ima specifične metode. Ti ljudi krenu jako rano u grupu i onda steknu očinsku figuru u tom manipulatoru, to su jako delikatni periodu života, pogotovo pubertetsko mladalački, kada mladi ljudi žele da se osećaju povlašćeno. Onda su tu prostori za manipulaciju, mnogi veći u tom periodu i lako je tada ubediti mlade ljude da su to metode koje ih čeliče - istakao je Dugaliuć.

- Ovu prilku ne smemo propustiti, žalosno je što se ovo nije dogodilo ranije. Ne može više ovako, neke stvari ubuduće biće nedopustive - dodao je on u jutarnjem programu na K1.

foto: Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir