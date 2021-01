DŽOŠ HARTNET: Poznati glumac otkrio zašto je napustio HOLIVUD! Svi su mislili da je LUD!

Nekada je bio najbolji frajer u Holivudu, ali je poznati glumac rešio da svetla pozornice zameni nečim mnogo običnijim. Nije hteo da bude Supermen već Supertata. Nije želeo da bude još jedan glumac sa A liste koji brine za sledeću ulogu, pa onu posle nje i tako u nedogled. Njegovo povlačenje iz Tinzeltauna je i značilo da je odbio ulogu Supermena i 100 miliona dolara za tri filma o ovom junaku.

Džoš Hartnet (42) je oženjen engleskom glumicom Tamsin Egerton (32) i živi veoma mirnim životom i uživa u ulozi oca. Ima troje dece i ne žali za prošlim danima.

- Oni koji su na vrhu su preplašeni jer znaju da neko je neko iza njih... Ako je to vaša prava ambicija, da budete stalno na vrhu, provešćete ceo život gledajući preko ramena. Nikad to nisam želeo. Želim da radim sa ljudima koji mi se sviđaju i da slobodno vreme provodim sa ljudima do kojih mi je stalo. -

foto: Profimedia

Uloga Supermena je otišla Henriju Kavilu, a Džoš se priseća da je njemu to bio preveliki rizik, iako je bilo mnogo novca u pitanju. Jednostavno nije želeo da rizikuje.

Još je rekao i: - Ljudi su mislili da sam lud jer nisam malo više jurio uspeh, ali ja sam se osećao dobro sa ljudima koji su me voleli i pre nego što sam počeo da snimam filmove. -

On je pre devet godina upoznao englesku glumicu, spakovao se i otišao u Mineapolis, svoj rodni grad. Venčali su se, kupili kući i u Sariju, u Engleskoj.

foto: Profimedia

- Odlučio sam da imam život. Da to stavim na prvo mesto. To mi je uvek bio cilj! - rekao je Džoš, koji je tek ove nedelje otkrio da par ima i treće dete, za koje se pretpostavlja da je rođeno 2019.

- Nisam želeo da izgubim prave prijatelje i porodicu jer me oni čine onim što sam. To mi je važnije od holivudskog sna. I na kraju, najviše se ponosim što sam otac troje dece. Uloga će svakako biti, a kako starim one su sve zanimljivije, ali se ne opterećujem. - rekao je poznati glumac.

Bonus video:

(Kurir.rs/A.M./Mirror)

Kurir