MIRA FURLAN JE BILA DEO PSIHOMODO POPA! Gobac za Kurir otkriva kako je glumica završila u grupi i otpeva njihov NAJTUŽNIJI hit!

Umetnicu Miru Furlan, koja nas je iznenada napustila u sredu u 66. godini, svi pamte kao izuzetnu glumicu, a malo ljudi zna da je jedno vreme radila sa bendom Psihomodo pop.

Pevač grupe Davor Gobac za Kurir otkriva da je Mira zajedno sa Dubravkom Ostojić i Stjepkom Kavurić pevala prateće vokalne na njihove dve pesme "Nema nje (Zauvijek)" i "Iste stvari".

- Družili smo se s Mirom u to vreme. Bila je to 1984. godina. Nismo tada imali još ni ploču, ali došle su devojke u studio Radio Zagreba, u čuvenu "Četvorku", da nam pomognu da snimimo "Nema nje (Zauvijek)" i "Iste stvari" - kaže Gobac.

Vokal čuvenog benda smatra da je Mira uradila pravu stvar što je umesto muzike izabrala glumu kao primarno zanimanje.

- Za glumu je, kažu, najvažnija prirodnost, a ona je to imala u sebi. Nisam ja tu dobar kritičar. Imala je najvažnije - harizmu, a bila je zgodna ženska. Mira je bila inteligentna i duhovita osoba. Uvek će je tako pamtiti. Bila je starija deset godina od mene. Sećam se, nas je zvala nekoliko puta kod sebe u stan na žurke. Upoznao nas je Davor Slavnik, s kojim je imala bend Orkestar Mire Furlan - objašnjava Davor Gobac.

Sada kad Mire Furlan više nema, nekako i proročki zvuče stihovi "Nema nje, zaspala je zauvijek".

- Pesma je napisana za našeg prijatelja. On je pevao u bendu Neroni, a njemu je tada umrla tetka. Bila je to pesma s posvetom za nekog ko je otišao. Vidiš, eto, sad, sve se to, nažalost, poklopilo s Mirom - zaključuje Gobac.

Nema nje Stan ima čet'ri sobe Sve, sve su sive U mojoj glavi nastaju slike Čudne, ljigave gljive Praznina u želucu Miješaju se kiseline Gledam kroz mutno staklo Vani je inje Nema nje Nema nje Nema nje Zaspala je zauvijek Ja sam crna haljina Iz crne duge dolazim Molim se za miran put Moram da te uhvatim Ti znaš da sam pakao Zalijepio na zidove Na hladne male crvene Tapeta

